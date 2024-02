Cestující v letadle společnosti Delta Air Lines na lince z nizozemského Amsterdamu do Detroitu v americkém Michiganu zažili pořádný šok. Ze zavazadlového prostoru nad hlavou na některé z nich začali padat červi. Letadlo se kvůli tomu muselo po hodině cesty vrátit do startovní destinace.

Jako scéna z béčkového katastrofického filmu. Pasažéři na letu aerolinek Delta 13. února zažili podobnou situaci, jako postavy z kultovního snímku Hadi v letadle z roku 2006. Na cestující stejně jako ve filmovém trháku začaly padat zvířata, v tomto případě ovšem malí červi. Doletěli nad Británii, načež se letadlo vrátilo zpátky na nizozemské letiště Schiphol.

Jeden z cestujících Philip Schotte televizi Fox 2 Detroit sdělil, že viděl nejméně tucet červů padat na hlavu ženy sedící blízko něj. „Byl jsem v šoku a znechucený. Nejdříve jsem celou situaci nedokázal zpracovat,“ okomentoval incident. Zmíněná cestující byla podle něj vyděšená a snažila se červy setřást.

Zděšení a šok

Letušky poté vystopovaly místo, odkud červi spadli. Zdrojem bylo příruční zavazadlo a v něm shnilé ryby zabalené v novinách. Muž, kterému taška patřila, se hned přihlásil. Poté všem cestujícím pilot oznámil, že se letadlo otáčí a letí zpět. Cestující na palubě v diskuzním vláknu na síti Reddit uvedli, že byli někteří lidé v letadle kvůli incidentu přesunuti na jiná místa.

Portál Daily Mail informoval o tom, že cestující zodpovědný za tašku s červy byl v Nizozemsku zadržen. Zatím není jasné, zda jen dostal pokutu, nebo jiný trest. Jeho zavazadlo poté policisté umístili do vaku, jejž nařídili spálit.

Taška se na palubu letadla dostala bez problémů proto, že podle zásad společnosti Delta není přeprava jídla v příruční tašce nebezpečná a je povolena v případě, že je správně zabalena. „Omlouváme se zákazníkům letu 133 AMS-DTW, jejichž cesta byla přerušena kvůli nesprávně zabalenému příručnímu zavazadlu. Cestující byli přesunuti na nejbližší volný let,“ uvedla podle listu The Independent společnost.

Kontroverze na palubě

Letecká společnost všem lidem na palubě kromě nejbližšího letu poskytla jako kompenzaci osm tisíc mil, tedy téměř třináct tisíc kilometrů, létání zdarma. V případě zdržení přes noc na letišti jim také nabídla hotelový pokoj a stravenku na třicet dolarů. Společnost Delta po incidentu rovněž rozhodla, že letadlo stáhne z provozu a důkladně ho vyčistí.

Současný kuriózní případ přitom není v poslední době jediným incidentem, kterým na sebe společnost Delta Air Lines strhla pozornost. Minulý týden z letu ze Salt Lake City do San Francisca málem vyhodila cestující, protože na sobě neměla podprsenku. Lisa Archboldová vypověděla, že ji posádka letadla vyzvala, aby se dostavila do přední části letadla, kde ji pokárala za její oblečení. Za „odhalující“ a „nevhodný“ oděv ji chtěla z letadla vyhodit.

Odtrhnuté dveře a zvířata

Drama na palubě musela před několika týdny řešit i posádka Boeingu 737 Max 9 aljašských aerolinek. Na palubě bylo zrovna 177 lidí, když letadlu za letu upadly dveře. Z trupu náhle vypadl panel zakrývající otvor pro nouzový východ. Piloti ihned vyhlásili stav nouze, letadlo otočili a půl hodiny po startu přistáli v Portlandu v Oregonu, kde let začal. Nikdo neutrpěl vážnější zranění, přičemž letečtí vyšetřovatelé mluví o obrovském štěstí. Incident s plným letadlem podle nich mohl dopadnout daleko hůř.

V minulosti Deník informoval i o jiných kuriózních případech například zahrnujících zvířata na palubě. V roce 2015 se do letadla Boeing 767 snažila česká modelka Žaneta Hučíková v kufru propašovat svou kočku. Nakonec se poprala s letuškou a pilot se rozhodl, že stroj nouzově přistane.

Před šesti lety pak zaměstnanci letiště v Newarku v New Jersey řešili případ americké cestující, jež na palubu chtěla vzít páva. Tvrdila, že si ho musí vzít sebou, protože je to její emoční podpora. Letištní personál ale i přesto jejímu požadavku nevyhověl.