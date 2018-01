Kuriózní nehoda v Kalifornii: řidič zapíchl auto do okna v prvním patře

Událost se podle serveru BBC odehrála v neděli ráno. Řidič nezvládl řízení a ve velké rychlosti vylétl ze silnice a "zaparkoval" svůj vůz do prvního patra domu, kde má své sídlo místní zubař.

Jeden z cestujících se posléze dostal z auta ven, ale druhý zůstal ve voze zaklíněný, a musel tak čekat více než hodinu, než jej záchranáři vyprostí.

@monitor_sur @abc #LookingForNews>>> ABC News Bizarre crash leaves two people with minor injuries as car goes airborne, slamming into second floor of Southern California dental office, officials say. https://t.co/Hh19fjK56B pic.twitter.com/6k7JP4sQFZ https://t.co/eTKG7Wd2PT