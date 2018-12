Celý incident se odehrál ve městě Maduraj v jihovýchodní části země a ihned po zveřejnění se dočkal velké pozornosti jak ze strany uživatelů sociálních sítí, tak od samotných médií.

Záhy přišla rovněž reakce od vedení firmy Zomato. To podle svého vyjádření považuje „neoprávněné zasahování do jídla jako velice vážnou věc“ a se svým zaměstnancem se proto rychle vypořádalo.

„Dlouze jsme si s ním promluvili, a i když to považujeme za chybu v lidském úsudku, z naší platformy jsme ho odstranili,“ píše se ve firemním prohlášení.

Nedlouho poté si však kritiku za své chování vysloužila též samotná firma. K žádnému podobnému incidentů prý nemuselo dojít, kdyby její vedení kontinuálně nesnižovalo svým poslíčkům mzdy. Jaké poměry v Zomatu panují, poodhalil jeden z dalších pracovníků této společnosti, který si však nepřál být jmenován.

„Dřív jsme dostávali 60 rupií za (jednu) dodávku (v přepočtu asi 19 korun). Z 60 se pak stalo 40 (necelých 13 korun). Pořád jsem ale pokračoval, protože moje děti musely chodit do školy,“ cituje BBC neznámého zaměstnance firmy.

„Teď společnost plánuje, že za dodávku bude platit 30 rupií (cca deset korun). Já mám ale výdaje – benzín je drahý, mám také děti. Řekněte mi, co bych měl dělat?“

A přidávají se i další: „Jsem jediným, kdo živí moji rodinu. Když budu mít nehodu, nemám ani sjednané pojištění. Společnost mi také žádné pojištění nehradí. Pokud se stane nějaká nepříjemnost, budu mít potíže. Společnost by se nad tím měla zamyslet.“

Každý rok se podle informací BBC rozroste počet indické pracovní síly o šest až osm milionů lidí. Potíž je však v tom, že nabízených pozic je na trhu práce o poznání méně. Mnozí Indové jsou proto nuceni přijmout podřadné nabídky s velmi nízkým ohodnocením. Důležité je však pro ně mít alespoň nějaký příjem.

"Toho kurýra od Zomata je mi líto. Všichni vědí, jak jsou tito lidé v Indii zneužíváni. A je tam tolik konkurence, že si mnoho z nich ani nemůže dovolit sednout si a dát si jídlo, aby tak nezmeškali byť jedinou dodávku," říká na svém twitteru uživatel Vakeel Saheba.

Feeling bad about the Zomato delivery guy. Everyone knows how exploited these guys are in India. And there's so much competition that many of these guys can't even afford to sit and have a meal lest they lose one more delivery.