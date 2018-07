O stonožku nejde. Kus jantaru skrýval nejstarší známou fosílii mláděte hada

Před 99 miliony let v období křídy se na tropickém ostrově v Indickém oceánu vylíhl drobný had. Mládě dlouhé pouhých deset centimetrů však nemělo předurčený dlouhý život, protože uvízlo v pryskyřici vytékající ze stromu. Z toho se po milionech let stal kus jantaru, který s tím jak ostrov driftoval na sever a stal součástí pevniny, dostal až na území dnešního Myanmaru. Zde byl také objeven.

Fosílie mláděte hada Xiaophis myanmarensis uchovaná v jantaru.Foto: Ming Bai/Čínská akademie věd

Kus jantaru byl vykopán již před několika lety, ale fosílie byla mylně určena jako pozůstatky stonožky, a prodána soukromému sběrateli. Na omyl se přišel až nyní mezinárodní tým vědců, který jandar skenoval a vytvořil 3D model kostry. ČTĚTE TAKÉ: Vědci v Číně našli nejstarší stopy na Zemi. Jejich původce je však záhadou „To mládě je bezpochyby had,“ řekl Michael Caldwell, profesor biologických věd na Albertské univerzitě v kanadském Edmontonu, který se jako paleontolog věnuje zkoumání pravěkých hadů a ještěrek. Objeveného plaza pojmenovali vědci Xiaophis myanmarensis. V kusu jantaru se bohužel zachoval pouze čtyři centimetry dlouhý kus zadní poloviny, takže lebka chybí. „Zemřel bych a šel za ní do nebe,“ prohlásil Caldwell. Tým také studoval druhý kus jantaru, který obsahuje podle jejich přesvědčení kus kůže většího hada, možná stejného druhu jako nalezené mládě. Nicméně v tomto případě si vědci nejsou svým objevem zcela jistí. Kousek kůže by mohl pocházet z hada, ale je také docela dobře možné, že původně patřil nějaké ještěrce. ČTĚTE TAKÉ: Kostra tajemného dinosaura se vydražila za 51 milionů. Vědci nešetří kritikou Fosílie hadů jakéhokoli druhu jsou velice vzácné. Celosvětově je známo pouze kolem 15 fosílií z tohoto období. Žádný had přitom nikdy nebyl nalezen v jantaru. „Je to absolutně poprvé,“ řekl Caldwell, který nicméně vyjádřil naději, že to není naposled a podobných fosílií bude v budoucnu nalezeno více. Podle jeho názoru už mohou být další fosílie hadů v jantaru součástí světových sbírek, ale nebyly dosud identifikovány. Většina fosílií v jantarů pochází z rostlin a hmyzu, ale již byly objeveny i kousky dinosaurů a ptáků. Minulý rok jiný tým odhalil nejlépe zachovaného pravěkého ptáka, jaký kdy byl nalezen. ČTĚTE TAKÉ: Starší než dinosauři. Vědci zkoumali fosilii z dob před 240 miliony lety

