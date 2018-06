Kvótám odzvonilo. Noční dohoda summitu slavila úspěch. Babiš byl spokojený

Noční dohoda o migraci byla po komplikovaném jednání schválena. Premiéři a prezidenti zemí Evropské unie se přibližně po devítihodinovém maratonu shodli v noci na pátek na některých základních změnách v přístupu EU k migrační vlně. Povinné kvóty, které vzbuzovaly u řady států odpor, nahradí střediska pro uprchlíky na severoafrickém pobřeží. Po italské hrozbě vetem k tomu navíc přibyl plán zřizovat podobná centra i na území států unie.

O co by se jednalo? Jak do severoafrický táborů, tak i do těch evropských by mířili migranti zachránění na moři. Velmi rychle by pak bylo rozhodnuto, kdo z nich má právo na azyl a kdo má "status ekonomického migranta". Ten by se musel bezodkladně vrátit.

Střediska na evropské půdě si budou zřizovat samy země a to pouze na dobrovolné bázi. Francouzský prezident Emmanuel Macron uvedl, že to „umožnila evropská spolupráce“. Dodal přitom, že právě ona „vyhrála den“.

Německá kancléřka Angela Merkelová, která předstoupila před novináře se zarudlýma očima v pět hodin ráno, řekla, že výsledek jednání je dobrý signál. Účastníci dokázali shodnout na společném textu v kontroverzní otázce migrace. Přesto však má před sebou blok podle jejího názoru ještě „mnoho práce na překlenutí rozdílných pohledů.“

Za velký úspěch a „součást kompromisu“ označil výsledek nočního devítihodinového jednacího maratonu i český premiér Andrej Babiš. „Panuje velká spokojenost. Evropská unie upustila od kvót, což považuji za velký úspěch,“ citovala Česká televize Babiše. Těšilo ho, že všechny požadavky Visegrádské čtyřky byly přijaty.

Podle jejích slov je důležité, aby uprchlická střediska spolupracovala s organizacemi poskytujícími pomoc migrantů a fungovala na základě mezinárodního práva. Neodpověděla však na důležitou otázku sekundární migrace v Německu, která ohrožuje existenci její vlády.

Svou spokojenost však neskrýval italský premiér Giuseppe Conte, jehož země vyvolal poslední politickou krizi, poté, co uzavřela své přístavy několika lodím s nelegálními migranty. „Dnes už Itálie není sama. Jsme spokojeni,“ řekl Conte reportérům.

„Jsme rádi, že se konečně soustředíme na vnější hranice,“ řekl v reakci na výsledky jednání další z velkých odpůrců nelegální migrace, rakouský kancléř Sebastian Kurz. Dohoda je „důležitým krokem správným směrem“.