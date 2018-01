Kvůli skandálu se sexuálním zneužíváním rezignuje celý gymnastický výbor USA

Celý výkonný výbor Amerického gymnastického svazu odstoupí v důsledku skandálu týkajícího se sexuálního zneužívání gymnastek. Organizace o tom rozhodla v pátek. Chce tak vyhovět požadavkům amerického olympijského výboru a zabránit rozložení svazu.

Šest požadavků amerického olympijského výboru, zahrnujících odstoupení všech výkonných činitelů, slíbil splnit americký gymnastický svaz. Zavázal se k nim poté, co byl bývalý trenér amerického reprezentačního týmu v ženské gymnastice Larry Nassar odsouzen za sexuální zneužívání více než 160 svěřenkyň až na 175 let vězení. Splnění požadavků má zaručit, že gymnastický svaz bude moci v USA nadále řídit tento sport. Informuje o tom agentura AFP.

Už v pondělí tak rezignovali na své funkce tři vrcholní manažeři gymnastického svazu: předseda Paul Parilla, místopředseda Jay Binder a pokladník Bitsy Kelley.

Dalším požadavkem olympijského výboru bylo, že do konce ledna odstoupí celý výkonný výbor. Na jeho místo bude jmenována dočasná rada, v níž budou zastoupeni sportovci a nebude v ní žádný vyloučený manažer. Do 12 měsíců pak má být zvolen nový stálý výkonný výbor. K jeho zasedáním má být do budoucna povinně přizván zástupce olympijského výboru.

Nassar se podílel na americkém gymnastickém programu od 80. let až do července 2015, kdy ho národní sportovní federace propustila. Kvůli zneužití ho v občansko-právních sporech zažalovalo víc než 150 žen. Mezi jeho oběti patřily údajně olympijské vítězky Simone Bilesová, Aly Raismanová, Gabby Douglasová, Jordyn Wieberová a McKayla Maroneyová.

Některé z obětí kritizovaly v souvislosti s tímto skandálem nejen gymnastický svaz, ale i olympijský výbor, neboť i jeho nečinnost podle nich umožnila Nassarovi zneužívat dívky i ženy tak dlouho. Výbor nicméně už nějakou dobu provádí vlastní nezávislé šetření skandálu.

"Každý sportovec, který je jakýmkoli způsobem spojen s americkým olympijským výborem, se musí cítit bezpečně a musí vědět, že ho výbor podporuje v tom, aby o ohrožení své bezpečnosti svobodně mluvil," uvedl výkonný ředitel výboru Scott Blackmun. Všichni zaměstnanci i funkcionáři výkonného výboru by měli absolvovat školení týkající se sportovní etiky.

"Tyto požadavky nevycházejí z žádného povědomí o případné účasti kteréhokoli zaměstnance či funkcionáře olympijského výboru na podpoře nebo zastírání Nassarova chování. Jde jen o to, že je zcela očividně nezbytné zásadně změnit kulturu olympijského výboru," dodal.