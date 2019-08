Říká se tomu přijmout hozenou rukavici. Poté, co ruský prezident Vladimir Putin umožnil svým dekretem Ukrajincům z Doněcké a Luhanské oblasti, kteří prokážou znalost ruštiny, zisk občanství, přišla Ukrajina s odpovědí.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý podepsal zákon, který umožňuje zrychleně vydávat občanství těm Rusům, kteří jsou v putinovském režimu politicky pronásledováni. „Poskytneme ukrajinské občanství zástupcům všech národů, které trpí autoritářskými a korupčními režimy. V první řadě pak Rusům, kteří dnes trpí asi nejvíce,“ uvedl Zelenskyj.

Občanství Ukrajiny mají možnost rychleji získat také cizinci, kteří se podíleli na obraně Ukrajiny. Především v jednotkách na východě země, kde už pět let probíhá konflikt s proruskými separatisty podporovanými a řízenými z Kremlu. Při získání ukrajinského pasu se politicky pronásledovaní Rusové ani cizinci z ukrajinských jednotek nebudou muset vzdát svého původního občanství.

Pokud by se to měřilo jen počtem lidí, kteří projevují zájem o ruský či ukrajinský pas, tak by Kreml v absolutních číslech nepochybně přinejmenším v současnosti vedl.

V Rusku si totiž na živobytí v současnosti vydělává podle tamních statistik více než milion Ukrajinců. Je to méně, než kolik jich pracujev Česku, Polsku a dalších zemích EU. Ale především pro Ukrajince z východu země je Rusko stále, pokud jde o pracovní emigraci, první volba.

Kyjev, útočiště Rusů

Do Ruska také utekly před válkou statisíce lidí ze separatistických regionů východní Ukrajiny, z nichž se jen část do Doněcka a Luhanska vrátila. Rozdávání ruských pasů obyvatelům východní Ukrajiny označil Kyjev za provokaci a další akt agrese. Podobně se totiž Moskva chovala i v gruzínské Jižní Osetii a Abcházii, kde nejdříve rozdala obyvatelstvu ruské pasy a pak invazi do Gruzie v roce 2008 zdůvodnila „ochranou ruských občanů“.

Putin ovšem na kritiku Kyjeva odpověděl, že ruské pasy obyvatelům východní Ukrajiny nyní nabízí z „čistě humanitárních důvodů“.

Kyjev je naopak roky útočištěm pro mnoho ruských umělců, novinářů či opozičních politiků a Zelenskyj chce nyní tento trend podpořit.

Obě země, jak Ukrajina, tak Rusko, bojují s poklesem počtu obyvatelstva. V Rusku poklesl od roku 1995 o čtyři miliony, v Ukrajině o více než šest milionů – když nepočítáme ruskou okupaci Krymu.