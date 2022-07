Pro Guitar World Prince Midnight uvedl, že zesnulý strýček si přál, aby jeho pozůstatky byly věnovány na vědecké účely, a tak skončily v rukách jedné řecké vysoké školy. Později zde pak bylo tělo pohřbeno. Po mnoha letech placení nájmu za místo na hřbitově se ale synovec rozhodl nechat přivézt ostatky zpět do Spojených států, jelikož s nimi měl neobvyklé plány.

Pro výrobu raritní gytary dle svých slov využil strýcův hrudní koš, páteř a pánevní kosti. Nástroj pojmenoval Filip Skelecaster.

Jeho počinu si rychle všimla média po celých Spojených státech a následně i ve světě. „Musím přiznat, že je to pořádný metal, hrát na kytaru vyrobenou z kostí,“ řekl muzikant v rozhovoru pro CBC Radio One při vyprávění příběhu o sestavení nástroje.

Zdroj: Youtube

Po velké mediální pozornosti však přišel deník Tampa Bay Times s nařčením, že americký hudebník si celý příběh vymyslel, včetně údajného jména na řidičském průkazu Yaago Anax.

Novináři zjistili, že Prince Midnight se velmi podobá Odilonu Ozareovi, držiteli dvou Guinnessových rekordů, a to za nošení nejvyššího klobouku na světě a nejdelších akrylových nehtů.

