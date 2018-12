Labouristé pokračují v blokování brexitu. Volají po předčasných volbách

Britští opoziční Labouristé v neděli uvedli, že budou usilovat o vyjádření nedůvěry vládě premiérky Theresy Mayové a vyhlášení předčasných voleb. Požadují zároveň zveřejnění plného znění právního posudku dohody s Evropskou unií, který zpracoval nejvyšší právní poradce Geoffrey Cox.

Labouristé informovali, že pokud se Mayové nepodaří získat podporu dolní komory parlamentu v hlasování o brexitové dohodě, spustí „nevyhnutelně“ hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Stínový ministr pro brexit Keir Starmer v rozhovoru pro televizi Sky News uvedl, že jeho strana bude usilovat o předčasné volby.

„Pokud premiérka neuspěje při hlasování takového významu, pak je nutné si položit otázku, zda poslanci stále mají důvěru ve vládu,“ řekl Keir. „Myslím si, že hlasování o nedůvěře vyvoláme.“

On @RidgeonSunday I warned the Government that it is heading for deep water if it doesn’t publish the full legal advice on the Prime Minister’s deal, as ordered by Parliament. #Ridge pic.twitter.com/q1eGkkKd8C — Keir Starmer (@Keir_Starmer) December 2, 2018

Ani vyslovení nedůvěry by ale nemuselo nutně znamenat pád vlády. Pokud poslanci vysloví kabinetu nedůvěru, bude mít podle zákona Mayová 14 dní na opětovné získání podpory. Teprve pokud by se jí to nepodařilo, bude parlament rozpuštěn a následují předčasné volby.

Mayová musí zůstat

Ministr životního prostředí Michael Gove však trvá na tom, že získání podpory poslanců před hlasováním 11. prosince není nemožné. Reportérům britské BBC řekl, že uspět navzdory kritice z řad vlastních poslanců bude pro Mayovou „výzva“.

Michael Gove this morning arguing that while he doesn’t like the backstop, the EU like seeing it less because it represents cost free access to the single market so they wouldn’t let it exist for long. — Sam Coates Times (@SamCoatesTimes) December 2, 2018

Ačkoli dohoda podle něj není perfektní, je to jediné řešení. „Musíme si uvědomit, že pokud ji nepodpoříme, dalšími alternativami je brexit bez dohody, nebo žádný brexit,“ prohlásil. Na otázku, zda by měla Mayová odstoupit, pokud se jí nepodaří poslance přesvědčit, Gove odpověděl, že „rozhodně ne“. Premiérka má podle něj „slinou podporu veřejnosti“.

Šance na nové referendum

V řadách vládnoucích Konzervativců mezitím podle britské BBC narůstá podpora pro myšlenku opakovaného referenda o brexitu. Kampaň nazvanou „People's Vote“ v sobotu podpořil poslední z šestice odpadlíků britské vlády, bývalý tajemník pro vysoké školy, vědu, výzkum a inovace Sam Gyimah.

K podpoře opakovaného referenda vyzvala při nejbližší možné příležitosti parlament skupina 17 poslanců napříč politickým spektrem. Další referendum by podpořili i Labouristé, ale pouze za předpokladu, že by se jim nepodařilo vyvolat předčasné volby.

„Existuje tu reálné riziko, že pokud nepodpoříme dohodu, mohla by se v dolní komoře parlamentu najít většina, která by druhé referendum podpořila,“ řekl Gove, který byl při předchozím hlasování lídrem kampaně za vystoupení z Evropské unie. Podle něj by sice Britové podpořili odchod z EU znovu, dokonce ještě větším rozdílem, opakování referenda by však „poškodilo víru v demokracii“.

Pohrdání parlamentem

Kritici dohody premiérky Mayové argumentují tím, že by Velká Británie zůstala pevně svázaná s Evropskou unií, aniž by však měla možnost se podílet na rozhodování. Kvůli takzvané severoirské pojistce, která má zajistit otevřenou hranici mezi Irskem a Severním Irskem, by podle nich země zůstala vydána na milost Bruselu.

Mayová trvá na tom, že pojistka je jen dočasným opatřením. Bývalý ministr pro brexit Dominic Raab však prohlásil, že bude trvat tak dlouho, dokud nedojde ke sjednání konkrétní podoby budoucích vztahů mezi Británií a EU - tedy „dokud nám EU nedovolí odejít“.

Labouristé požadují, aby kabinet zveřejnil plné znění právní analýzy nejvyššího právního poradce Geoffreyho Coxe. Podle oponentů Mayová zveřejnila jen její část, protože zbytek dokumentu obsahuje doporučení, aby pojistka trvala na neurčito tak, jak uvedl Raab.

“If the full legal advice is not forthcoming, we will have no alternative but to start proceedings for contempt of Parliament – and we will work with all parties to take this forward.”



Read @Keir_Starmer’s article in full here: https://t.co/yMMFpRCImd — Shadow Brexit Team (@ShadowBrexit) December 1, 2018

Pohrozili proto, že pokud vláda premiérky Mayové nezveřejní kompletní znění dokumentu, požádají o zahájení procedur v souvislosti s pohrdáním parlamentem. Předseda dolní komory parlamentu John Brecow by poté musel rozhodnout, zda se uskuteční debata a následné hlasování.