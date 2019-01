Krizová situace způsobená vydatným sněžením v Rakousku a německém Bavorsku se v úterý mírně uklidnila. V řadě alpských oblastí však i nadále panuje druhý nejvyšší stupeň lavinového nebezpečí. V noci na úterý zavalil sníh na některých místech silnice i domy, úřady však neevidují žádná zranění. Na středu meteorologové předpovídají nárůst teplot, který by mohl přinést další laviny.

„Situace zůstává vážná,“ uvedla dnes lavinová služba spolkové země Salcbursko. Kromě ní platí druhý nejvyšší stupeň lavinového nebezpečí i v částech spolkových zemí Vorarlbersko, Horní Rakousy, Štýrsko a Tyrolsko. „Pro zimní sporty mimo zajištěné sjezdovky jsou podmínky velmi nebezpečné,“ zdůraznila dnes tyrolská lavinová služba.

V Rakousku v pondělí večer a v noci na dnešek laviny zasypaly především silnice, ale ve štýrském Ramsau na úpatí hory Dachstein sníh pronikl skrz okna také do dvou místních hotelů. V obou ubytovacích zařízeních bylo v tu dobu asi šedesát hostů, nikdo ale neutrpěl zranění. Pod lavinou se ovšem ocitlo několik jejich automobilů.

Řada rakouských horských obcí je nadále nepřístupná. Například v Salcbursku bylo od okolního světa v pondělí večer dočasně odříznuto 41 tisíc osob. Mnoho lidí je v Rakousku také bez elektrické energie. V Tyrolsku je to dnes kolem 500 domácností; ještě v pondělí to ovšem bylo 1500. Uzavřena zůstává řada lyžařských středisek, a to nejen kvůli nebezpečí pádu lavin, ale i kvůli silnému větru.

Blíží se oteplení

V Bavorsku, které stejně jako Rakousko v posledních týdnech trápilo vydatné sněžení, se situace zlepšila. Podle meteorologů se tu dnes očekává maximálně pět centimetrů nového sněhu, vydatněji by mělo na území Německa sněžit dnes jen ve východním Sasku.

Na středu meteorologové předpovídají v Bavorsku i v Rakousku oteplení. Varovali proto před ztěžknutím sněhu, což by mohlo způsobit další laviny, ale i lámání přetížených větví či celých stromů. Díky tomu, že přestalo sněžit, bude ale možné na některých nebezpečných místech sněhovou masu odstřelit, a zpřístupnit tak některé obce odříznuté od světa.