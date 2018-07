Rusko žádá o propuštění zadržené Rusky. Obvinění jsou smyšlená, tvrdí

Dětství, léto a dovolená! Sedmdesátá a osmdesátá léta. Ti šťastnější dostali devizový příslib a zamířili do Jugoslávie, jiní se vypravili za hranice všedních dní k Baltu, do Bulharska nebo k Balatonu. Ostatní třeba jen na Mácháč nebo Zemplínskou Šíravu. Opalovali jsme se na kostkované dece, natírali Saharou a Nubianem s maximálním ochranným faktorem 3, hráli karty, pili zelenou limonádu a vzrušeně listovali Ohníčkem. Našim dětem to zní jako horor, ale my jsme byli šťastní. Nebo ne?