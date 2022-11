Ruské ministerstvo zahraničí poté zveřejnilo video, na kterém se Sergej Lavrov usmívá nad hromadou listin. Sedí přitom u stolečku na místě, které vypadá jako palmami lemovaná hotelová terasa, oblečený jen do modrých kraťasů, modrého trička a obutý do černých polobotek. Na tričku má jméno amerického umělce Jeana-Michela Basquiata, který zemřel ve věku 27 let na předávkování heroinem.

Agentura TASS dodala, že je ministr Lavrov v hotelu. Sám Lavrov zprávy o tom, že byl převezen do nemocnice, označil za „politickou hru", která není nová. „Už deset let píšou, že náš prezident onemocněl,“ řekl Lavrov a vyzval západní novináře, „aby byli poctivější a psali trochu víc pravdu“.

Guvernér indonéského ostrova Bali I Wayan Koster potvrdil, že byl ruský ministr zahraničí po příletu na Bali převezen do nemocnice Sanglah na kontrolu. Návštěva byla velmi krátká a Sergej Lavrov nemocnici opustil v dobrém zdraví, dodal guvernér. Samotná nemocnice tyto informace zatím nekomentovala.

Pouze prohlídka, nebo srdeční problémy?

Čtyři indonéští vládní a zdravotní činitelé agentuře AP sdělili, že byl Lavrov léčen v nemocnici Sanglah v provinčním hlavním městě Denpasaru, která je největší na Bali. Dva z nich uvedli, že důvodem byly srdeční problémy, napsala AP.

Indonésie na summit G20 pozvala ruského prezidenta Vladimira Putina a odmítla toto pozvání stáhnout, přestože k tomu po začátku ruské invaze na Ukrajinu vyzývala řada západních zemí. Rusko na poslední chvíli oznámilo, že místo Putina bude zemi na summitu zastupovat ministr zahraničí Sergej Lavrov.

Lavrov je nejdéle sloužícím ruským ministrem zahraničí od sovětských dob, kdy tento post 28 let zastával Andrej Gromyko, známý na Západě pod přezdívkou „Pan nět“, kterou si vysloužil svým nekompromisním postojem.

Sergej Lavrov vystudoval prestižní moskevský Státní institut mezinárodních vztahů; mluví plynně anglicky, francouzsky a také sinhálsky, protože jako sovětský diplomat sloužil na Srí Lance. Než se stal ministrem zahraničí, působil jako stálý zástupce Ruska při OSN.

Na Západě je známý svými jízlivými poznámkami, zejména na adresu partnerů, které považuje za špatně připravené, napsala agentura Reuters. Před ruskou invazí na Ukrajinu Lavrov opakovaně odmítal tvrzení USA a Velké Británie, že se Putin chystá nařídit invazi.

Poté, co Západ uvalil na Rusko nejpřísnější sankce v novodobé historii, Lavrov prohlásil, že se Moskva odvrátí od Spojených států a jejich spojenců a místo toho rozšíří vztahy se zeměmi v Asii, Africe a Latinské Americe.