Le Penová se chce soudit s bankami. Odřízly jí účty

/INFOGRAFIKA, ANKETA/ Z kandidátů na prezidenta má mezi oprávněnými voliči největší podíl podporovatelů současná hlava státu Miloš Zeman. Zároveň má ale také druhý nejvyšší podíl odpůrců. Vyplývá to z listopadového průzkumu agentury STEM/MARK. Větší podíl odpůrců než Zeman má jen Mirek Topolánek. Vyšší podíl podporovatelů než odpůrců má z kandidátů zařazených do průzkumu pouze Jiří Drahoš. Uchazeč Petr Hannig si stěžuje na to, že nebyl do průzkumu zařazen, agentura se mu omluvila.