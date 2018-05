Lékaři promluvili o záchraně Skripalových: Následky mít budou. Vše ukáže čas

Britští lékaři popsali dramatickou záchranu Sergeje a Julije Skripalových. Jaký bude dlouhodobý dopad na jejich zdravotní stav však zatím netuší. Už pouhou skutečnost, že oba přežili, považují zaměstnanci nemocnice v Salisbury za překvapující, píše BBC.

Pravděpodobně nejnáročnější byl pro nemocniční personál okamžik, kdy byl do nemocnice přijat i policejní strážník Nick Bailey.

„Obávali jsme se rozsáhlé otravy. Byli jsme skutečně vystrašení z toho, že máme tři pacienty, kteří vykazují obdobné symptomy. Kolik obětí ještě přivezou? To jsme v té době netušili,“ řekla BBC vrchní sestra Lorna Wilkinsová.

Lékaři se dlouho domnívali, že Skripalovi nemají žádnou šanci útok nervově-paralytickou látkou přežít. „Všechno ukazovalo na to, že nepřežijí,“ prohlásil ošetřovatel Stephen Jukes, které se o ně staral na jednotce intenzivní péče.

„Nejdřív jsme si mysleli, že se jde o obyčejné předávkování opiáty. Pak jsme se ale dozvěděli, že se jedná o bývalého špiona a došlo nám, že se může jednat o útok,“ vzpomíná lékař jednotky intenzivní péče Duncan Murray.

„Mluvil jsem o nich se sestrou, která zrovna měla směnu – a byl to nejzvláštnější rozhovor mého života. Nikdy jsem si nemyslel, že bude do naší nemocnice za podivných okolností převezen někdejší ruský špion,“ dodává Murray.

Léčebný postup konzultovala nemocnice v Salisbury s odborníky z vojenské výzkumné laboratoře Porton Down. Za základ úspěšné léčby tamní lékaři považují urychlenou hospitalizaci na jednotce intenzivní péče a hlubokou analgosedaci, která snížila možnost poškození mozku.

Lékaři rovněž museli vyřešit otázku, jak přimět těla Skripalových, aby znova produkovala klíčový enzym – acetylcholinesterázu (AChE), uvedla BBC.

Jakmile se oba Skripalovi trochu zotavili z útoku, lékaři umožnili britským policistům, aby je vyslechli. „Bylo to obtížné rozhodnutí. Vždycky musíte mít na paměti zejména blaho pacientů. Bylo ale i v jejich zájmu, abychom se co nejdříve dozvěděli, co se vlastně stalo,“ vysvětluje vedoucí nemocničního personálu Christine Blanshardová.

„Jak bude vypadat život Skripalových po otravě novičokem? Pravda je, že nevím. Nikdo to neví. Nepochybně budou mít nějaké dlouhodobé následky, ale zbytek ukáže až čas. Na celém světě existují pouze tři případy léčby otravy novičokem. Stále se učíme,“ uzavírá Blanshardová.

Skripalovi byli nalezeni v kritickém stavu na začátku března v Salisbury. Podle výsledků testů byli otráveni nervově paralytickou látkou novičok. Londýn okamžitě z útoku obvinil Moskvu, ta ale jakékoliv zapojení odmítá.