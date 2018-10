Lékař jako nájemný zabiják. Papež František přirovnal potrat k objednání vraždy

Komentáře papeže Františka uvítají zejména konzervativní vyznavači katolické víry. Ti hlavu církve v minulosti kritizovali za nízkou angažovanost v tématech, která štěpí společnost. Názor, který je podle agentury Reuters jedním z nejtvrdších, jaké během svého působení v úřadu představil, si na hlavním vatikánském náměstí vyslechly desítky tisíc lidí.

#clanek|3737968

Podle římskokatolické církve začíná život okamžikem početí a končí přirozenou smrtí. Katolická víra proto nepřipouští umělé přerušení těhotenství ani eutanázii. Jedinou možností trpících pacientů je tak odmítnutí léčby, která je udržuje při životě.

František upozornil na rozpor, který podle něj představuje „potlačení lidského života v děloze matky ve jménu ochrany práv člověka“. Podle papeže není možné, aby byl čin, při němž dojde k přerušení vyvíjejícího se nevinného a bezmocného života, považován za civilizovaný a lidský.

„Ptám se vás. Je správné připravit člověka o život kvůli vyřešení problému?“ prohlásil papež v nepřipraveném projevu. „Je správné najmout si vraha, který za vás problém vyřeší? To přece nejde. Není možné zabít lidskou bytost, bez ohledu na to jak je malá, abyste řešili svá trápení.“

Kvůli problematice potratů se v řadě zemí s vysokým podílem katolíků vedou rozsáhlé politické debaty. Konzervativci ve Spojených státech amerických například doufají, že Nejvyšší soud rozhodne o zrušení zákona z roku 1973, který interupci legalizoval.

Interupce jsou ožehavým tématem i v sousedním Polsku, jehož legislativa umožňuje přerušit těhotenství pouze pokud těhotenství ohrožuje život matky, případně pokud vzniklo důsledkem znásilnění či incestu.

#PopeFrancis speaks out against #abortion at general audience, saying "it is not right to 'take out' a human being, no matter how little, to resolve a problem. That is like hiring a hitman to resolve a problem" https://t.co/r5yOnbM4UE @NCRegister