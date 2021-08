Když zmáčkl spoušť fotoaparátu, nemohl tušit, jak legendární se jeho snímek stane. Osmý prosincový den roku 1980 vycházela hudební legenda John Lennon se svou manželkou Yoko Ono z jejich newyorského bytu. Přestože pár spěchal do nahrávacího studia, když Lennona zastavil mladý muž silnější postavy s prosbou o autogram, zpěvák ochotně zastavil a muži se podepsal. A právě tehdy se u scény vyskytl amatérský fotograf, který moment podpisu zvěčnil. Fotka, která vznikla, se zapsala do dějin.

Na onom snímku, kde má Lennon skloněnou hlavu a soustředí se na podpis a mladý žadatel se na něj v pozadí dívá, jsou totiž společně zachycení vrah i jeho oběť. Jen několik hodin po této scéně totiž spoluzakladatele legendární hudební skupiny Beatles onen mladý muž zastřelil.

Mark David Chapman poté, co zpěváka čtyřikrát trefil do zad, počkal na místě činu až do chvíle, kdy ho zatkla policie. Hudební legenda skonala o hodinu později v nemocnici. Chapman byl za chladnokrevnou vraždu odsouzen právě před čtyřiceti lety a ve vězení je dosud. O podmínečné propuštění požádal již jedenáctkrát, vždy neúspěšně.

Kdo chytá v žitě

Psal se rok 1956. Britka Julia Lennonová se rozhodla potěšit svého dospívajícího syna a koupila mu levnou kytaru. Mladá žena sice věděla, že se její syn o hudbu zajímá, jistě si ale ani v nejdivočejších snech nepředstavovala, co koupí nástroje spustí. A ani to, že její syn John se společně se svými kamarády za pouhých pár let stanou idoly ne jedné, ale hned několika generací dospívajích. A naštěstí nevěděla ani to, že život jejího syna skončí stejně jako ten její, tragicky a předčasně.

Jen o pár měsíců dříve, než Julia svému synovi koupila kytaru, se na úplně odlišném kontinentu narodilo mladému americkému vojákovi a zdravotní sestře první dítě. A právě ono se o čtvrt století později stalo důvodem, proč život hudebníka Johna Lennona skončil tak brzy. Chlapec narozený na americké vojenské základně dostal jméno Mark David Chapman. Svět ho dnes zná jako vraha Johna Lennona.

Tak jako Lennonovo, ani Chapmanovo dětství a dospívání nebylo procházkou růžovou zahradou. Chapman později tvrdil, že jeho otec byl násilník. „Poté, co prožil těžké dětství, začal Chapman v období dospívání experimentovat s drogami," připomíná server Biography.

Zatímco Lennonovi pomohla obtížné období překonat hudba, Chapman se na doporučení kamaráda jednoho dne začetl do románu Jerome Davida Salingera Kdo chytá v žitě. „Tato kniha měla pro něj obrovský význam. Často si představoval, že žije život jejího hlavního hrdiny, Holdena Daulfielda," zmiňuje magazín People. A byl to právě tento román, který Chapman držel v ruce, když 8. prosince 1980 zastřelil v New Yorku Johna Lennona.

Čtyři výstřely

Z problémového období Chapman nikdy "nevyrostl". Postupně vystřídal několik zaměstnání i měst, až v sedmdesátých letech skončil na Havaji. „V roce 1977 se pokusil spáchat sebevraždu," uvádí server Biography.

Po neúspěšném pokusu mu lékaři diagnostikovali deprese. Chvíli se zdálo, že se Chapman ze všeho dostane, vydal se na cestu po světě, našel si přítelkyni a oženil se. Jenže opak byl pravdou. Když koncem sedmdesátých let přijal zaměstnání nočního strážce, už pravidelně a hodně pil. A v životě si našel několik věcí, jimiž se stal doslova posedlý. Kromě knihy Kdo chytá v žitě a umění se pro něj stal obsesí i John Lennon a jeho tvorba. Jenže Chapman byl více než jen zpěvakovým fanouškem.

Vše mělo vyústit v tragický konec, který dnes zná celý svět. Cesty obou mužů se osudově protnuly 8. prosince 1980. Poprvé se tváří v tvář setkali kolem páté hodiny. Chapman dorazil k Lennonovu bytu, aby si od něj nechal podepsat novou desku. Při tom je zachytil amatérský fotograf. „Ten snímek jsem viděla. Ukazovali jej v televizi pořád dokola. Z nějakého důvodu byl pro mě pohled na něj těžší, než se dívat na posmrtnou fotku. John měl to odpoledne naspěch. Nemusel dávat autogram, ale přesto ten podpis dal. A ten muž se přitom na něj díval," vzpomínala po vraždě Lennonova manželka Yoko Ono.

O několik hodin později se Chapman před Lennonův byt vrátil. Tentokrát už o autogram neprosil. Když hudebník vystoupil z limuzíny a směřoval do budovy, Chapman vytáhl zbraň a čtyřikrát vystřelil. Kulky zasáhly Lennonova záda. Jeho manželka mohla jenom s hrůzou přihlížet. I když byl hudebník rychle převezen do nemocnice, zranění byla příliš vážná. O hodinu později zemřel.

Zatímco lékaři v nemocnici ještě bojovali o Lennonův život, policisté na místě činu našli stát mladého muže, který si četl Salingerův román Kdo chytá v žitě. Chapman se nepokusil uniknout, ani vraždu popírat. Všechny okamžitě začal zajímat jeho motiv. Ten se nakonec veřejnost dozvěděla až později. „Přesto, že byl Chapman Lennonovým fanouškem, pobouřilo ho zpěvákovo prohlášení, že Beatles jsou populárnější, než Ježíš. Vadily mu rovněž texty skladeb Imagine a God," připomíná server Newsweek.

Podle všeho Chapman na Lennona rovněž žárlil. „Říkal nám, abychom se neupínali k majetku a zatím měl miliony dolarů, jachty, farmy, venkovské domy. A usmíval se přitom na lidi jako já, kteří uvěřili jeho lžím a koupili si nahrávky a velkou část svého života věnovali jeho hudbě," prohlásil několik let po vraždě Chapman.

Zamítá se

Když Mark David Chapman zastřelil modlu několika generací, možná i miliony lidí napjatě čekaly na jeho odsouzení. To přišlo 24. srpna před čtyřiceti lety. Dlouho ale nebylo jasné, zda Chapman opravdu půjde do vězení, právníci totiž poukazovali na jeho psychický stav. „Nakonec to zvrátil sám Chapman, když se k celé věci přiznal," zmiňuje server Biography.

Chapman, jemuž je nyní pětašedesát let, je dosud ve vězení. O podmínečné propuštění požádal už jedenáctkrát, vždy mu bylo zamítnuto. „Nemám omluvu. Bylo to kvůli touze po slávě. Byl extrémně slavný. Nezabil jsem ho proto, jakým člověkem byl. Zavraždil jsem ho proto, že byl velmi velmi velmi slavný. To je jediný důvod. A já jsem velmi velmi velmi velmi toužil po slávě, byl jsem velmi sobecký," řekl Chapman podle zápisu z jednání o podmínečném propuštění z roku 2020, který unikl na veřejnost.

Smrt Johna Lennona si dodnes připomínají miliony lidí. Jeho památku udržuje jeho manželka Yoko Ono. Právě ona je jednou z nejhlasitějších odpůrkyň možného budoucího Chapmanova propuštění. Jak řekla v roce 2015 serveru The Daily Beast, žije ve strachu, že by se Chapman jednou mohl dostat na svobodu. „Myslím si, že pokud takový čin spáchal jednou, může to udělat znovu někomu jinému. Mohu to být já, může to být můj syn Sean, může to být kdokoliv. Z toho mám strach," poznamenala Yoko Ono.