Čekali marně. Ryanair nechal padesát cestujících v odbavovací hale v Toulouse

ČTK





Let irské nízkonákladové společnosti Ryanair v sobotu ráno odletěl z francouzského Toulouse do Fezu v Maroku bez 50 cestujících, které bez vysvětlení nechal v odbavovací hale. Cestující přišli na letiště včas, měli platné letenky i doklady, do letadla ale nebyli vpuštěni, informoval dnes list Le Figaro. Ryanair se podle dostupných informací k případu dosud nevyjádřil.

Letadlo společnosti Ryanair. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

Cestující přišli k přepážce pro vstup do letadla v předepsanou hodinu, zaměstnanci aerolinek jim však sdělili, že letadlo již odletělo. Podle informací na serveru Flightradar24 měl inkriminovaný let FR3551 už při vzletu více než hodinové zpoždění. List Le Figaro zmiňuje možnost, že Ryanair odmítl zbývající cestující, aby ještě nezvyšoval zpoždění letu. Společnost cestujícím údajně vyplatí odškodné, neposkytla jim ale náhradní dopravu. Jako tenisový míč. V Botswaně našli třetí největší diamant na světě Přečíst článek › Několik opozdilců, které aerolinky nevpustí do letadla, jsou poměrně běžným jevem. Odepření letu 50 cestujícím, což je čtvrtina kapacity letu, je však velmi neobvyklé, uvádí specializovaný web Aerotime hub.