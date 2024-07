Skoro čtyřicet pasažérů v letadle Boeing 787-9 Dreamliner společnosti Air Europa se v pondělí zranilo při silných turbulencích. Letoun, který na pravidelné lince UX045 mířil ze Španělska do Uruguaye, musel nouzově přistát v Brazílii. Americkým médiím se několik cestujících svěřilo, že vlivem otřesů nepřipoutaní pasažéři nekontrolovaně naráželi do stropu kabiny. Cestující také zveřejnili záběry z paluby, které odhalily zničený interiér letadla.

Silné turbulence na cestě ze španělského Madridu do uruguayského Montevidea potrápily desítky cestujících a poškodily stroj španělské letecké společnosti Air Europa. Letoun Boeing 787-9 Dreamliner musel kvůli nim nouzově přistát na brazilském letišti Natal.

Cestující se kvůli turbulencím dostal do prostoru na zavazadla:

| Video: Youtube

Několik cestujících z letadla popsalo strastiplné momenty na palubě. „V jednom okamžiku letadlo přešlo do střemhlavého letu. Lidé, kteří nebyli připoutaní, vyletěli do vzduchu, narazili do stropu a zranili se. Pasažérům, kteří byli připoutaní, se nic vážnějšího nestalo,“ citoval portál CNN cestujícího Maximiliana.

Desítky zraněných

Jiný pasažér se svěřil, že mu hlavou běžely černé myšlenky. „Lidé mají zlomeniny a poraněné ruce, obličeje a nohy. Byl to hrozný pocit, mysleli jsme, že tam zemřeme. To se naštěstí nestalo,“ vypověděl Stevan. Portál ABC News upřesnil, že se na palubě zranilo až čtyřicet z celkových 325 pasažérů (původně se mluvilo o třiceti zraněných).

Na zveřejněných záběrech je vidět poškozený interiér kabiny, včetně rozbitých stropních panelů s trčícími trubkami a kabely. Jiné video zachytilo bizarní pohled na cestujícího, jenž visel z přihrádek na příruční zavazadla umístěných nad hlavami pasažérů. Není jasné, jak se tam ocitl.

Na brazilském mezinárodním letišti Natal už čekali záchranáři, kteří ošetřili všechny zraněné. Cestující ze Španělska, Uruguaye, Izraele, Německa a Bolívie převezli do nemocnice. Španělská letecká společnost na účtu na síti X podle listu The Guardian uvedla, že zranění cestujících byla různě závažná. Z Madridu také ještě v den nouzového přistání odletělo další letadlo, které pasažéry uvízlé v Brazílii dopravilo do Uruguaye.

Turbulencí přibývá

Na společnost Boeing se v posledních měsících valí vlna kritiky za množící se problémy. Naposledy turbulence zasáhly model 777-300ER společnosti Singapore Airlines na trase z Londýna do Singapuru teprve před měsícem a půl. Během pár minut se letadlo propadlo o téměř dva kilometry. Třiasedmdesátiletý Brit cestu nepřežil, desítky cestujících utrpěly zranění. Kvůli silným turbulencím muselo letadlo nouzově přistát v thajském Bangkoku.

Turbulence zkomplikovaly i cestu letounu Boeing 787 v březnu tohoto roku z Austrálie na Nový Zéland. Letadlo nakonec bezpečně přistálo s desítkami zraněných na palubě. V lednu se zase z letadla Boeing 737 Max těsně po startu utrhly dveře a na boku stroje tak vznikla díra.

Americká vládní agentura Federal Aviation Administration společnost Boeing kvůli problematickým letům vyšetřuje. Americké ministerstvo spravedlnosti také uvažuje o tom, že na ni kvůli nekvalitním strojům a špatné bezpečnosti podá trestní oznámení.

Faktem ale také je, že se v letech 1979 až 2020 rapidně zvýšil počet případů silných turbulencí (až o 55 procent), a to v důsledku změn rychlosti větru ve velkých výškách. Někteří vědci uvádějí jako příčinu častějších turbulencí zvyšující se teploty v důsledků klimatické krize.