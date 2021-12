Konec jedné éry. Ve světě letecké dopravy se odehrála tento týden přelomová událost. Do užívání letecké společnosti Emirates byl ve čtvrtek odevzdán Airbus A380, v současnosti největší dopravní letadlo světa. To by samo o sobě nebylo tak zvláštní, kdyby nešlo o vůbec poslední takový stroj, který byl kdy vyroben. Společnost Airbus totiž další produkci letounů A380 zastavila, a zdá se, že definitivně. Piloti výrobce se při posledním testovacím letu před tím, než byl poslední Airbus A380 odevzdán novému majiteli, se strojem rozloučili více než stylově.

Při letu nad Německem zvolili trasu ve tvaru srdce. Radarové snímky z láskyplného letu publikoval server Flightradar24. Srdce na obloze, které piloti vytvořili, bylo symbolickým poděkováním všem fanouškům tohoto stroje. „Letoun, pro poslední testovací let zaregistrován jako MSN 272, se od března letošního roku nacházel v německém Hamburku. Město se stalo základnou pro dokončení vybavení kabiny a rovněž lakování. Samotný testovací let se pak odehrál nad severovýchodním Německem," zmiňuje stanice CNN.

Airbus completed the final A380 test flight today with a heartfelt goodbye to the superjumbo. Emirates is scheduled to take delivery of MSN 272 later this month. https://t.co/WrUoft7T6T pic.twitter.com/446xDNeq64 — Flightradar24 (@flightradar24) December 13, 2021

Ukončením výroby samozřejmě Airbusy A380 z oblohy zatím nemizí, i tento poslední vyrobený letoun ještě bude využíván léta. Až ovšem doslouží, nahradí ho už jiné stroje. Jedna z kapitol v dějinách letectví tak začala spět ke konci.

Umění vyrobit A380

První prototyp v současnosti největšího dopravního letadla světa, Airbusu A380, byl představen v roce 2005. Tento dvoupatrový proudový letoun si okamžitě vysloužil velkou pozornost. „Běžně je schopen přepravit 545 pasažérů, teoreticky by jich ale mohl svézt až 853. Tento kolos má čtyři motory, rozpětí křídel 80 metrů a maximální vzletovou hmotnost 560 tun. Jde také o velmi technicky složité letadlo, nachází se v něm například celkem 530 kilometrů kabeláže," píše stanice BBC.

O náročnosti výroby A380 svědčí množství zapojených subjektů. „Postavit A380 je výzvou. Celkem se skládá ze zhruba čtyř milionů jednotlivých kusů, přičemž je dodává 1 500 společností ze 30 různých zemí," nastiňuje stanice CNN.

Konec obra

Do provozu se Airbus A380 dostal v roce 2007. Prvními aeroliniemi, které si obra koupily, byly Singapore Airlines. A postupně jej do svých flotil zařadili i další dopravci. Až polovinu ze všech těchto letadel, které kdy byly vyrobeny, vlastní dubajská společnost Emirates, do které směřoval i vůbec poslední vyrobený stroj A380.

Jenže navzdory počátečnímu boomu zájem o A380 začal postupně klesat, a tak společnost Airbus v roce 2019 oznámila, že do roku 2021 nákladnou výrobu těchto obrů ukončí. Šéf Airbusu se tehdy sice vyjadřoval, že jde o bolestivé rozhodnutí, zároveň už ale v té době bylo jasné, že produkce A380 se jednoduše nevyplácí. „Airbus přecenil chuť aerolinek pořizovat si podobné kolosy. Když byl tento dvoupatrový letoun představen, Airbus předpokládal, že prodá 600 kusů. V roce 2019, kdy padlo rozhodnutí o zastavení výroby, bylo vyrobeno a prodáno pouze 234 těchto letounů," shrnuje CNN. Do dnešního dne se toto číslo sice ještě mírně navýšilo, z výrobní linky ve francouzském Toulouse ale nakonec sjelo jen necelých 250 letadel.

Zástupce společnosti v jejich rozhodnutí ještě utvrdila pandemie koronaviru, která výrazně ovlivnila leteckou dopravu. „Někteří dopravci tento typ letadla vyřadili, přičemž některé z těchto strojů už byly i sešrotovány," zmiňuje BBC. Konkrétně A380 uzemnily společnosti Lufthansa, Qantas a Air France.

Příznivci A380 ovšem nemusí zoufat, šance proletět se tímto kolosem existuje stále, i když jeho výroba už skončila. Kromě společnosti Emirates, do které putoval vůbec poslední vyrobený stroj tohoto typu, jej nadále využívají dopravci Singapore Airlines a British Airways. „A dopravce Emirates tvrdí, že vůbec poslední vyrobený Airbus A380, který k ní zamířil tento týden, bude využívat dvě desetiletí," shrnuje stanice BBC.