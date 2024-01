Panel zakrývající otvor pro nouzový východ ztratil krátce po startu Boeing 737 Max 9 aljašských aerolinek se 177 lidmi na palubě. Pasažéři mluví o chvílích hrůzy, piloti však zachovali klid a se strojem krátce po nehodě přistáli. Podle vyšetřovatelů mohl let za jiných okolností skončit tragicky.

Americký Státní úřad pro dopravní bezpečnost zveřejnil snímky svých inspektorů z prvního ohledání Boeingu 737, kterému při letu z Portlandu vypadl panel z trupu. | Foto: ČTK

Let 1282 z Portlandu v Oregonu do Ontaria v Kalifornii byl v pátek podvečer ve vzduchu sotva čtvrt hodiny, když cestující uslyšeli nejprve prásknutí a pak silnou ránu, napsal Wall Street Journal. Z trupu u 26. řady totiž náhle vypadl panel zakrývající otvor pro nouzový východ.

„Doslova jsme se báli o život,“ řekla listu Sreysoar Unová, která byla na palubě se svým dvanáctiletým synem Josiahem McCaulem. Seděli v řadě 27 hned za místem, odkud vypadl panel. Syn dodal, že leknutím upustil mobil, který za chvíli proud vzduchu vysál ven, stejně jako velkého plyšového medvěda. Toho dostal k Vánocům od babičky z Kambodži.

Víc vpředu, v osmé řadě, seděl Christopher Hickens. „Slyšel jsem, jak někdo vykřikl: do pr**ele, v boku je díra a pak ženský hlas volal, že synovi vzduch strhl košili,“ popsal pro Wall Street Journal cestující. I on se držel za ruce s matkou, kterou doprovázel domů do Kalifornie, a další ženou, která seděla vedle.

Jiní cestující psali svým blízkým. „Mám strach, modlete se za mě, prosím, nechci umřít,“ napsala z osmnácté řady Emma Vuová svým rodičům v SMS, kterou ukázala na sociální síti TikTok.

Airbus se s 379 pasažéry na palubě v Japonsku střetl s letounem pobřežní stráže. Letadlo vzápětí začalo hořet:

Byli uvnitř hořícího letadla. Nadskočilo, pak byl všude kouř, popsali drama lidé

Velmi znepokojené cestující se podařilo posádce uklidnit. Nasadili si kyslíkové masky, které se automaticky spustily z přihrádek nad hlavami. Piloti vyhlásili stav nouze, letadlo otočili a půl hodiny po startu bezpečně přistáli zpět v Portlandu. Nikdo neutrpěl vážnější zranění.

Podle leteckých vyšetřovatelů mohl celý incident s téměř plným letadlem dopadnout mnohem hůř. „Máme skutečně obrovské štěstí, že se nestalo něco mnohem tragičtějšího. V sedadlech 26A a 26B, vedle nichž panel vypadl, nikdo neseděl a letadlo bylo teprve v pěti kilometrech výšky a nevystoupalo do letové hladiny 10,6 kilometru,“ řekla podle NBC News Jennifer Homendyová, šéfka Národního úřadu pro bezpečnost dopravy, který incident vyšetřuje.

Zdroj: Youtube

Vyšetřovatelé celý víkend hledali zejména vypadlý panel, nakonec jim nález oznámil učitel z Portlandu, který díl našel doma na dvorku, informoval web Oregon Live.

Letadla čeká kontrola

Dramatický incident znamená špatný začátek roku pro výrobce letadla. Jak připomněla televize CBS, druhý typ nových Boeingů 737 Max 8 nesměl po tragických nehodách v letech 2018-19 dvacet měsíců do vzduchu. Nyní americké úřady a aerolinky v různých zemích dočasně uzemnily část flotil Max 9.

„Bezpečnost je naše nejvyšší priorita, hluboce litujeme důsledků, které měla tato událost na naše zákazníky a jejich cestující. S rozhodnutím úřadů o okamžité kontrole všech letadle 737-9 se stejnou konfigurací souhlasíme a plně je podporujeme,“ uvedla firma v prohlášení.

Při tragickém letu 9525 společnosti Germanwings se první důstojník zamkl v kokpitu a pak úmyslně navedl letadlo do francouzských Alp:

Pád letu 470: Černé skříňky vydaly děsivé zjištění, z pilota se vyklubal vrah

Firmu tvrdě kritizoval právník Robert Clifford, který zastupuje blízké obětí nehody Max 8 v březnu 2019 v Etiopii, při níž zahynulo 157 lidí. Podle něj bude mít nejnovější incident pro výrobce reputační důsledky.

„Musí přestat jenom mluvit o tom, že dávají přednost bezpečnosti před ziskem, protože právě teď vyvolávají dojem, že spěch v návratu na trhy dostal přednost před bezpečností,“ řekl Clifford pro CNN.

Zdroj: Youtube

Deník už informoval i o prvním letošním leteckém dramatu. Na tokijském letišti Haneda se při přistání srazil Airbus A350 japonských aerolinek s letadlem pobřežní stráže. Díky štěstí, kázni cestujících a práci posádky se z hořícího stroje dostalo všech 379 lidí v pořádku ven.

V uplynulém roce Deník popsal také například příběh dětí, které v kolumbijské džungli po pádu malého letadla přežily čtyřicet dní. Připomněl také záhadné novoroční zmizení letadla v Bermudském trojúhelníku před 75 lety, pád letadla v Namibii před deseti lety, který zřejmě zavinil kopilot, a smrt prvního člověka po pádu letadla v roce 1908 i tři záhadná letecká úmrtí, od kterých letos uplyne osmdesát let.