Letadlo Boeing 737-800, které mířilo z Kunmingu do Kantonu, se zřítilo z výšky bezmála devíti tisíc metrů přímo do hor. Při nejsmrtelnějším leteckém neštěstí v Číně za poslední desetiletí zahynulo všech 132 cestujících a členů posádky na palubě.

Pád střemhlav

Podle deníku Journal informace získané z poškozeného záznamníku letových dat ukazují, že letadlo se do smrtelného střemhlavého letu dostalo na základě lidských příkazů. Novináři se odvolávají na osoby obeznámené s vyšetřováním. „Letadlo udělalo to, co mu přikázal někdo v kokpitu,“ citoval deník zdroj, který zná předběžné hodnocení amerických úředníků.

Záznamník letových dat i hlasový záznamník v pilotní kabině letadla byly z místa nehody vyzvednuty a odeslány k analýze americkému Národnímu úřadu pro bezpečnost dopravy (NTSB) ve Washingtonu, uvedla již dříve čínská státní média.

Zaměřeno na chování pilota

„Američtí představitelé zapojení do vyšetřování se v rámci šetření nehody zaměřují na jednání pilota“, uvedl deník a dodal, že je také možné, že někdo jiný v letadle mohl vniknout do kokpitu a úmyslně způsobit havárii.

V Číně havarovalo letadlo se stovkou pasažérů. Nehodu zachytily kamery

„Čínští vyšetřovatelé navíc neodhalili žádné mechanické nebo technické problémy s letadlem, které by mohly způsobit havárii, což podle amerických představitelů dodává jejich hodnocení na důvěryhodnosti,“ pokračuje Journal.

Zdraví pilotů prý bylo dobré

Ve svém prohlášení pro Journal letecká společnost China Eastern uvedla, že se neobjevily žádné důkazy, které by mohly potvrdit, zda s letadlem, jehož se nehoda týkala, byly či nebyly problémy.

Společnost také sdělila novinářům, že zdravotní a rodinné poměry místních pilotů byly dobré, stejně jako jejich finanční situace. „Jakékoli neoficiální spekulace mohou narušit vyšetřování nehody a ovlivnit pokrok v celosvětové letecké dopravě," upozornili zástupci China Eastern.

Děsivá letecká nehoda je dodnes záhadou. Byla to sabotáž mafie, tvrdí pozůstalí

Čínské státní noviny Global Times ve středu citovaly prohlášení Čínského úřadu pro civilní letectví (CAAC), podle něhož vyšetřovatelé NTSB popřeli, že by poskytli informace o vyšetřování jakýmkoli médiím. Podle Global Times úřad také uvedl, že vyšetřování probíhá vědeckým a přísným způsobem, a přislíbil, že bude zveřejňovat včasné a přesné aktuální informace.

Spekulace o sebevraždě pilota

Ve shrnutí své předběžné zprávy zveřejněné 20. dubna CAAC konkrétně uvedl: „Obě černé skříňky byly vážně poškozeny a práce na obnově a analýze dat stále probíhají.“

Zpráva dále uvádí, že celý personál i posádka splňovaly příslušné normy a na palubě nebyly žádné podezřelé či nebezpečné předměty. Tou dobou prý ani nebyly hlášeny žádné výkyvy počasí. Než se letadlo odchýlilo od své výšky, nevykazovala rádiová komunikace mezi posádkou a oddělením řízení letového provozu žádné abnormality.

Na čínských sociálních sítích se od začátku dubna masivně šířily fámy o úmyslném způsobení pádu letadla druhým pilotem. Některé přitom poukazovaly na údajně nápadné výroky CAAC o duševním zdraví leteckého personálu. Na dubnové schůzce o bezpečnosti letectví totiž ředitel CAAC Feng Zhenglin vyzval představitele komunistické strany na všech úrovních, aby vynaložili maximální úsilí při řešení problémů zaměstnanců v jejich práci, životě a studiu a zajistili jejich fyzické a duševní zdraví.

V Číně našli druhou černou skříňku zříceného letadla. Metr a půl pod zemí

Spekulace o sebevraždě pilota, která mohla být příčinou fatální letecké havárie, již dříve přiměly CAAC k vydání odmítavého stanoviska. „Tyto fámy velmi závážně uvedly veřejnost v omyl a narušily vyšetřování nehody,“ uvedl v polovině dubna na tiskové konferenci Wu Shijie, úředník CAAC. Dodal také, že policie nyní vše vyšetřuje, aby šiřitele fám pohnala k odpovědnosti.

Mezi oběťmi byl i teenager

Příslušným úřadům může trvat přibližně rok nebo déle, než vydají konečné závěry o příčinách a faktorech, které k nehodě přispěly. Při vyšetřování předchozích leteckých incidentů se nicméně mezinárodní orgány v minulosti často neshodly na tom, zda někdo s letadlem havaroval úmyslně, nebo ne.

Mezi cestujícími, kteří při havárii letadla China Eastern přišli o život, byl sedmnáctiletý chlapec, šest lidí cestujících společně na pohřeb nebo například bývalý účetní, který se nedávno přestěhoval, aby nastoupil do nové práce, a měl právě čerstvě po svatbě.

Koncem března našel tým hasičů záznamník letových dat letadla pohřbený několik metrů pod zemí, asi 130 metrů dáleko od místa havárie. Očekává se, že data zachycená tímto zařízením, stejně jako dříve nalezený záznamník hlasu z pilotní kabiny, budou hrát důležitou roli při určování příčiny nehody.