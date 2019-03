„Toto je také dobrá příležitost všem připomenout, že dopravní piloti a palubní personál jsou hodinoví zaměstnanci, kteří dostávají zaplaceno pouze, když je letadlo ve vzduchu. Takže se zabývají tímto nepořádkem a péčí o vás zadarmo,“ dodal.

„Je do skutečně dobrý chlapík. Jsme na něj velice pyšní,“ řekl deníku Houston Chronicle šéf Mesa Airlines Jonathan Ornstein. Podle Ornsteina je Hoshor také talentovaný pilot, který jako instruktor učí nové zaměstnance. „Jako šéfa společnosti mě to naplňuje pýchou. Vidět, že toto udělá náš zaměstnanec, mě prostě ohromuje,“ dodal.

We’re currently 2.5 hours into a delay leaving Tulsa on @united and our Captain, Matthew just ordered every single person on the plane lunch from Fat Guys Burger Bar. Good people and customer service do still exist! #UA6329 pic.twitter.com/2raUykf4JT