Dopravní letoun Airbus A320 ruských aerolinek Uralskije avialinii v úterý nouzově přistál na poli v Novosibirské oblasti. Podle předběžných údajů nikdo nebyl zraněn, uvedly tiskové agentury s odvoláním na ministerstvo pro mimořádné situace. Podle něj na palubě stroje bylo 167 lidí: šest členů posádky a 161 cestujících, včetně 23 dětí.

Letadlo ruských aerolinek. Ilustrační foto | Foto: Profimedia

„Letadlo přistálo v Ubinském okrese na poli, nikdo neutrpěl zranění,“ citovala agentura Interfax vyjádření ministerstva pro mimořádné situace. Jeden z cestujících vyhledal lékařskou pomoc kvůli zvýšenému krevnímu tlaku, dodala agentura TASS s odvoláním na oblastní úřady.

„Podle předběžných údajů se (nouzové přistání) obešlo bez obětí, cestující byli evakuováni, požár nevznikl,“ uvedl gubernátor Novosibirské oblasti Andrej Travnikov.

Na záběrech z místa přistání je vidět nafukovací skluzavka, která slouží k opuštění letadla za podobných okolností.

Zdroj: Youtube

Letadlo letělo ze Soči u Černého moře do Omska na Sibiři, kde ale piloti kvůli závadě nemohli přistát, a tak požádali o přistání v Novosibirsku, který leží o 600 kilometrů dále na východ. Nakonec posádka stroj posadila na pole asi 200 kilometrů od Novosibirska, uvedl server BBC News na svém ruskojazyčném webu.

Na Letišti Václava Havla nouzově přistálo letadlo. Stroj měl technické problémy

Incident se vyšetřuje. Gubernátor Omské oblasti Vitalij Chocenko řekl TASS, že předběžnou příčinou je selhání hydrauliky. V médiích se ale objevila i verze o vysazení jednoho z motorů. Letoun na poli přistál v 9:44 místního času (04:44 SELČ).

Přistát v Rusku v poli? Není to první případ

Není to první případ, kdy ruští piloti posadili velké dopravní letadlo do pole. Společnosti Uralskije avialinii se to přihodilo podruhé, uvedla BBC a připomněla, že v srpnu 2019 letadlo Airbus A321 letící z letiště Žukovskij u Moskvy do Simferopolu na anektovaném Krymu nouzově přistálo v kukuřičném poli. Přežilo všech 221 cestujících a sedm členů posádky.

Tentokráte na poli přistál letoun A320-200, vyrobený podle serveru RBK přibližně před 20 lety. Uralské aerolinky jej provozují od roku 2013, dříve létal u dvou arabských společností.

Státní agentura RIA Novosti označila nouzové přistání bez jakékoliv újmy cestujících za "zázrak". Gubernátor Chocenko řekl TASS, že piloty navrhne na státní vyznamenání. "To je hrdinská posádka. To, že dokázali přistát na poli a všichni jsou podle předběžných informací živí a zdraví, dělá z posádky hrdiny. Určitě je navrhneme na naše vyznamenání," prohlásil.

S letounem přistáli v obilném poli kapitán Sergej Belov a druhý pilot Eduard Semjonov, kteří dokázali vysunout podvozek a dosednout, dokud v hydraulice byl ještě tlak, napsal server Dzen.ru, který také zveřejnil snímky z místa. „Byla to hrůza. Ještě jsem v šoku,“ citoval jednu z cestujících, která si ale současně pochvalovala profesionalitu a šikovnost posádky i spořádanou evakuaci z letadla. Podle zpráv v médiích mají být cestující odškodněni částkou 100 tisíc rublů (asi 24 tisíc korun).