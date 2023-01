Dospívající pilot Brock Peters vzal svou babičku a dva bratrance na krátký ranní let přes jižní Kalifornii. Když se malé osobní letadlo Piper PA-28 vznášelo zhruba ve výšce 1600 metrů, náhle mu selhal motor. „Uslyšeli jsme ránu, a hned na to stroj ztratil veškerý výkon,“ pověděl osmnáctiletý mladík v rozhovoru pro CBS Los Angeles .

Peters, který získal pilotní licenci teprve čtyři měsíce před incidentem, ale zachoval chladnou hlavu. Věděl, že mu zbývá jen několik minut na nouzové přistání. „Plně jsem se soustředil na letoun. Musel jsem všechny dostat bezpečně dolů,“ řekl. Podařilo se mu nakonec přistát na známé historické silnici Route 66. Jeho počínání se dostalo na titulní stránky novin po celé zemi.

Hladké přistání uprostřed silnice

Student komunitní vysoké školy z Oak Hills Brock Peters začal létat v šestnácti letech. „Miluji to vzrušení a rychlost. Rád vidím věci ze vzduchu. Je to jiná perspektiva,“ vysvětlil svou zálibu v rozhovoru pro CBSLA.

Na podzim loňského roku dokončil kurz, aby získal pilotní průkaz. Když tedy 2. ledna měl na návštěvě své bratrance z Kolumbie a Colorada, chtěl je vzít na téměř stokilometrový vyhlídkový let po jižní Kalifornii v jednomotorovém letounu Piper PA-28 mezi letišti v Apple Valley a Riverside. Nemělo se jednat o nic neobvyklého, protože tuto trasu se svými rodiči absolvoval už několikrát. „V cíli jsme si vždy dali jídlo, než jsme letěli zpět,“ pověděl. K výletu s chlapci se navíc přidala i jeho babička.

Zdroj: Youtube

V pronajatém stroji se tak čtyřčlenná skupina vydala do oblak. Ve výšce zhruba 1,6 kilometru náhle uslyšela ránu a motor přestal fungovat. Mladík se jej několikrát snažil znovu nahodit, jenže neúspěšně. Letadlo začalo ztrácet výšku. Babička se dala do hlasitého pláče. Peters se to ale snažil nevnímat a začal přemýšlet, kde by mohl nouzově přistát. Tyto dovednosti si samozřejmě nacvičil při pilotní zkoušce, ale ještě nikdy je nemusel využít naostro.

Mladík viděl, že všude pod ním se rozprostírají pole, ale jelikož je místní, tak taky věděl, že ukrývají mnoho kamení a dřevin, o které by se mohl padající stroj rozbít. „Kdybych tam přistál, mohlo by dojít k vážnému zranění pasažérů,“ konstatoval. Když se dál rozhlížel po okolí, všiml si silnice a na ní ideálního místa pro přistání. „Na staré Route 66 jsem uviděl prostor uprostřed komunikace,“ řekl.

Jednou z překážek mohl být automobil, který se blížil jeho směrem. Řidič vozidla ale nejspíš viděl klesající letoun, a tak ze silnice sjel. Peters ovšem přehlédl telefonní dráty vedoucí podél komunikace. „Upřímně řečeno, neviděl jsem je,“ přiznal. Naštěstí se mu podařilo je nezasáhnout. Když ucítil, jak se kola dotýkají země, vydechl úlevou. „Jediné, co jsem v tu chvíli musel udělat, bylo zpomalit,“ řekl pro CBSLA a dodal, že přistání nakonec bylo hladké jako každé jiné.

Chce být profesionálním pilotem

Teenager uvedl, že během krizové situace se svými pasažéry příliš nemluvil. Pouze jim řekl, že budou muset nouzově přistát. Sám si nevybavil, že by mu toho také mnoho řekli. Jeho dva bratranci, kterým je kolem třiceti let, a sedmasedmdesátiletá babička zůstali otřeseni, ale nic se jim nestalo. I Federální letecký úřad (FAA), který nouzové přistání zaznamenal, potvrdil, že ke zranění pilota a tří cestujících nedošlo.

Peters po přistání zavolal na tísňovou linku. Hasičské auto, které následně přijelo, pak pomohlo posunout letadlo dál od silnice. Zatímco FAA podle prohlášení stále vyšetřuje, co přesně se stalo, mladík řekl stanici CBS Los Angeles, že podle jeho současných informací došlo k nějaké vnitřní poruše motoru. „Stále nemůžeme uvěřit, že se to vůbec stalo. Je to šokující,“ vypověděl Peters.

Dodal, že mnoho nouzových přistání končí smrtelně. Incident ho však od létání neodradil. Naopak jej povzbudil v jeho snu stát se profesionálním pilotem letecké společnosti. V tom jej podpořilo i mnoho lidí z letecké komunity. „Zachovejte klid, nezapomínejte na svůj výcvik a důvěřujte Bohu,“ poradíl ostatním pilotům.