Letadlo Ryanair mělo potíže. Prudká ztráta tlaku zranila desítky lidí

Více než 30 cestujících společnosti Ryanair skončilo v nemocnici poté, co jejich letadlo náhle ztratilo tlak. Někteří z nich přitom krváceli z uší. Cestující si stěžovali, že se o ně aerolinky nepostaraly. Informoval o tom server BBC s odvoláním na německou policii.

Let FR7312, který směřoval z irského Dublinu do chorvatského Zadaru musel v pátek nouzově přistát ve Frankfurtu nad Mohanem. Letecká společnost uvedla, že kyslíkové masky byly nasazeny a posádka provedla „řízený sestup“.

Jeden z cestujících, Miomir Todorovic, zveřejnil na Facebooku fotografii kabiny letadla poté, co letadlo přišlo o tlak. Podle serveru Flight Radar kleslo letadlo o více než osm kilometrů z 11 300 metrů na tři tisíce metrů během sedmi minut.

Ryanair uvedl, že letadlo „normálně přistálo a cestující normálně vystoupili. Malá část z nich dostala z preventivních důvodů lékařskou pomoc.“ Podle německé policie letadlo přepravovalo 189 cestujících, z nichž 33 bylo hospitalizováno a někteří se rozhodli nepokračovat v cestě.

Někteří z cestujících se podělili s novinami Irish Times se svými děsivými zážitky a kritikou na adresu letecké společnosti. „Dostaneme se do letadla, letíme a pak následuje vypadnutí všech kyslíkových masek, následně jsme ponecháni v temnotě 15 minut, nikdo nás neuklidnil, pouze lidi křičí ‘pohotovost, pohotovost’,“ řekla novinám Sarah McGarryová.

Cestují si rovněž stěžovali, že po přistání nedostali jídlo ani nápoje a byli nuceni spát na betonové podlaze nebo na vojenských lehátkách. Španělská cestující Minerva Galvanová si na Twitteru postěžovala, že cestující byli „opuštěni“ na letišti Frankfurt Hanh poté, co prošli „velice strašidelným zážitkem“.

A picture from one of the passengers of the flight FR7312, from Dublin to Zadar. She cannot fly due her injuries. We are still in the Frankfurt-Hahn. No information, no alternatives, no place to rest.#Ryanair#nightmare@Ryanair pic.twitter.com/zcdNGHS1VF — Minerva Galvan (@Maingd) July 14, 2018

Nightmare Ryanair flight FR7312 on way to Croatia. Emergency landing at Frankfurt. Overnight in military base camp beds- good old Ryanair style customer service. Cutting costs and more profit for Ryanair all at the expense of customer safety. Shame on you Michael O Leary — Paul Wiseman (@WisemanPaulk) July 14, 2018

100 Mcdonald cheese burgers arrived at 5 in morning for a plane with 189 passengers. Thank you Ryanair. No wonder your people are striking. — barry holden (@barelyholdenon) July 14, 2018

Firma ve svém prohlášení uvedla, že zaplatí postiženým cestujícím ubytování v hotelu. Současně však dodala, že existuje „nedostatek dostupných ubytovacích kapacit“.

Ryanair je podle údajů Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) největší evropskou aerolinkou z hlediska počtu přepravených cestujících. Nízkonákladový dopravce létá do 37 zemí a loni přepravil 130 milionů pasažérů.