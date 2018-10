Letadlo s Melanií Trumpovou muselo nouzově přistát. Na palubě se objevil kouř

„Nikomu se nic nestalo. Všichni jsou v pořádku,“ ujistila mluvčí americké první dámy Stephanie Grishamová s tím, že šlo pouze o "menší technickou záležitost."

S Melanií cestovala také skupinka novinářů. Jeden z nich uvedl, že dostali od posádky mokré ručníky, které si museli držet před tváří, aby mohli lépe dýchat.

„Ten pach byl čím dál intenzivnější,“ sdělil jeden z novinářů. Piloti hlásili „malou technickou závadu“ a rozhodli se letadlo obrátit. Došlo prý k poruše v komunikačním zařízení. Novináři spekulovali o zkratu.

Jeden z novinářů také na svém twitteru zveřejnil fotografii, jak celý tým v klidu opouští letadlo.

First Lady's aircraft safely on the ground back at Andrews. No rush to get off the plane after smoke and burning smell detected. Problem developed about 10 minutes after take-off en route Philadelphia for @FLOTUS hospital remarks. Press and officials calmly led off the tarmac. pic.twitter.com/PFX11v5xJg