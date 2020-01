Boeing 737 ukrajinských aerolinek UIA se zřítil ve středu krátce po startu z teheránského letiště, žádný z cestujících ani členů posádky pád stroje nepřežil. Ihned se objevily spekulace, že letadlo mohla zasáhnout íránská protivzdušná obrana, protože jen několik hodin předtím armáda vypálila 16 raket na dvě základny v Iráku, kde jsou umístěni i Američané. Šlo o odvetu za americký likvidační útok na íránského generála Kásema Solejmáního v Bagdádu.

Předpokládá se, že v té době proto byla v pohotovosti íránská protivzdušná obrana.

Íránský ministr zahraničí Mohammad Džavíd Zaríf dnes na twitteru napsal, že pád ukrajinského letadla způsobila lidská chyba, k níž došlo "v době krize způsobené americkým nezodpovědným chováním".

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:



Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster



Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

