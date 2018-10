Letadlo v Jakutsku sjelo z ranvaje, čtyři lidé se zranili. Stroj nepůjde opravit

/VIDEO/ Cestující v letadle při přistání ve městě Jakutsk na ruské Sibiři zažili nepříjemné okamžiky. Letoun při přistání sjel z ranveje a zničil si podvozek. Všech 86 pasažérů a pět členů posádky muselo být evakuováno nafukovacími skluzavkami. Čtyři lidé byli zraněni, nikdo naštěstí vážně. Suchoj Superjet-100 je zničen tak, že pravděpodobně nepůjde vůbec opravit.

Let do jednoho z nejstudenějších měst na světě mířil z ruského Ulan-Ude. Letiště muselo být na dvanáct hodin uzavřeno. Zpožděno bylo 16 letů, tři letadla byla poslána na nejbližší letiště do vesnice Chulman.

Čtyři lidé museli zdravotníci převézt do nemocnice kvůli bolestem hlavy a odřeninám. Informoval o tom web The Siberian Times.

Přičnou nepovedeného přistání byly zřejmě špatné povětrnostní podmínky. Přistávací dráha byla pokryta mokrým sněhem. Bližší detaily zatím nejsou známy.