Libanonský expremiér Harírí se dva týdny po rezignaci vrátil do vlasti

Odstupující libanonský premiér Saad Harírí se zhruba dva týdny poté, co prostřednictvím televizního přenosu oznámil překvapivou rezignaci, vrátil do Libanonu. Jeho letadlo přistálo v Bejrútu během úterního večera.

Krátce po návratu do vlasti navštívil Saad Harírí hrob svého otce, někdejšího libanonského premiéra Rafíka Harírího, na nějž byl v roce 2005 spáchán atentát. Na otázku novinářů, co by chtěl vzkázat Libanoncům, Harírí odpověděl: „Děkuji vám.“

Harírí přiletěl do Libanonu bez své manželky. Ta se podle některých zdrojů vrátila do Saudské Arábie ke svým dvěma dětem, které tam chodí do školy. Dnes by se měl Harírí společně s prezidentem Aúnem a dalšími představiteli vlády zúčastnit oslav Dne nezávislosti v Bejrútu, které se konají při příležitosti 74. výročí libanonské nezávislosti.

Odstupující libanonský premiér Saad Harírí na sebe upoutal pozornost 4. listopadu, když v televizním přenosu vysílaném ze Saúdské Arábie oznámil svoji demisi. Během svého projevu Harírí obvinil Irán a libanonské radikální hnutí Hizballáh z destabilizace Libanonu i dalších arabských zemí.

Prakticky okamžitě se objevili spekulace, že ho v Saúdské Arábii zadržují proti jeho vůli a k odstoupení byl donucen. Ty však Harírí, jenž je dlouhodobým spojencem Saúdské Arábie a má i její občanství, odmítl. Jeho rezignaci libanonský prezident Michel Aún dosud nepřijal.

Před svým návratem do Libanonu Harírí údajně sháněl podporu v zahraničí. Podle agentury DPA se v úterý sešel s egyptským prezidentem Abdalem Fattáhem Sísím i jeho kyperským protějškem Nikosem Anastasiadisem. Hlavním tématem obou schůzek měla být stabilizace situace v Libanonu. Své další politické kroky chce oznámit během dnešních oslav.