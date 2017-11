Libanonský expremiér je vězněn v Saúdské Arábii

Bývalý libanonský předseda vlády Saad Harírí, jenž v sobotu prostřednictvím televizního přenosu rezignoval na svou funkci, je vězněn v Saúdské Arábii. Informoval o tom list al-Akhbar, který má blízko k šíitské militantní skupině Hizballáh.

Saad Harírí, jenž má i saúdskoarabské občaství, přiletěl do země minulý pátek. Podle libanonského listu byl nejvýraznější sunnitský politik krátce po svém příletu do Rijádu uvržen do domácího vězení a od té doby je držen ve vazbě. Zprávu o uvěznění Saada Harírího přitom dosud odmítali jak jeho spolupracovníci, tak i saúdský ministr zahraničí Adel al-Džubajr, který informaci označil za „naprostý nesmysl“.

Spekulace však neutichly ani poté, co saúdská média informovala o setkání Saada Harírího se saúdskoarabským králem Salmánem, kterého měl nyní již bývalý libanonský politik informovat o svém úmyslu odejít do Spojených arabských emirátů.

Saad Harírí, jenž se libanonským premiérem stal na podzim roku 2016, na svou funkci v sobotu rezignoval kvůli obavám o vlastní život. Během televizního vysílání uvedl, že v zemi panuje stejná atmosféra jako v roce 2005, kdy při atentátu zahynul jeho otec a tehdejší předseda vlády Rafík Harírí. Podle některých zdrojů byl však ke svému odstoupení přinucen.

Harírího rezignace uvrhla Libanon, kterým dlouhodobě zmítá mocenský boj mezi sunnitskou Saúdskou Arábií a šíitským Iránem, do chaosu.