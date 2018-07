Češi uvízli ve stěně hory Matterhorn. Zavolali si o pomoc do Liberce

AKTUALIZOVÁNO

Nožem s patnácticentimetrovou čepelí ubodal v neděli sedmatřicetiletý muž manžela své o pět let mladší bývalé přítelkyně. Muže zavraždil v ubytovně v brněnských Židenicích, kde pár pobýval. „Odpoledne se dostal do jejich pokoje a přineseným nožem začal na posteli ležícího muže před očima manželky bodat do zad a do břicha,“ informoval v úterý policejní mluvčí Bohumil Malášek.