Lidé přišli do Severní Ameriky již před dvaceti tisíci lety, zjistili vědci

Podle nových arecheologických nálezů z oblasti amerického Texasu se zdá, že první lidé se v oblasti objevili o několik tisíc let dříve, než se dosud předpokládalo. Informoval o tom tamní zpravodajský portál Texas Standard.

Ve dvacátých letech minulého století v oblasti Nového Mexika, poblíž města Clovis, odkryli archeologové několik kusů pravěkých artefaktů. V té době se jednalo o nejstarší člověkem vyrobené nástroje objevené na západní polokouli. Na základě objevu vznikla teorie, podle které vkročili první lidé na americký kontinent přibližně před třinácti tisíci lety.

Skupina archeologů z Texaské státní univerzity nyní přišla s novými důkazy, které původní teorii v zásadě vyvrací. V nedávé době se totiž podařilo na nalezišti Gault nedaleko Killeenu v Texasu objevit okolo 150 tisíc kusů artefaktů. Stáří nálezu by mohlo změnit pohled na původ lidského osídlení oblasti.

Jedním z archeologů, kteří na nalezišti Gault pracovali, je Tom Williams, který se rozhodně nesnaží krotit nadšení z významu nejčerstvějšího objevu. „Naprosto to mění způsob, jakým jsme na historii nejstaršího lidského osídlení Ameriky pohlíželi,“ říká.

Hon za archeologickými objevy staršími než jsou ty z Clovisu začal v roce 2007 a od té doby Williams se svým týmem objevil okolo 150 tisíc nástrojů, od pomůcek na zpracování kožešin až po hroty a ostří.

„Hroty, které se nám podařily nalézt, jsou obzvláště zajímavé, protože neodpovídají těm z Clovisu,“ říká Williams. „Zdá se, že jsou naprosto jedinečné, nic takového dosud archeologové v oblasti Severní Ameriky nezaznamenali.“

Odborních odhadují stáří nalezených artefaktů na šestnáct až dvacet tisíc let, což by znamenalo, že jsou minimálě o tři tisíce let starší než nálezy z Clovisu. Stáří nalezených nástrojů napovídá, že první lidé dorazili do oblasti Severní Ameriky mnohem dříve, než se do té doby předpokládalo.

„Prozatím jsme nenašli žádné výtvory, jako jsou ty z Clovisu,“ říká Williams a dodává: „Jedna z nejkrásnějších věcí na archeologii ale je, že nikdy nevíte, co se pod zemí může skrývat.“ Právě takovéto objevy jsou podle něj pro archeologické pracovníky tou největší odměnou.