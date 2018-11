Lidé přišli na sever Afriky před 2,4 miliony let. Dokazují to objevené nástroje

Předchůdci moderního člověka, kteří byli schopni vyrábět kamenné nástroje, se rozšířili do oblastí severní Afriky dříve, než se doposud předpokládalo. Archeologové na území Alžírska objevili předměty, které dokazují přítomnost lidí druhu homo již před zhruba 2,4 miliony let.

„Hominidé už tehdy používali jednoduché nástroje k sekání a řezání masa z těl mrtvých zvířat na území severní Afriky,“ píše ve zprávě, zveřejněné v magazínu Science, tým archeologů pod vedením Mohameda Sahnouniho. To je přitom pouhých 200 tisíc let poté, co se první podobné nástroje objevily na východě kontinentu.

„První příslušníci rodu homo se buď z východní Afriky přestěhovali, nebo dvě různé skupiny lidských předků nezávisle na sobě začaly vyrábět stejné nástroje,“ dedukují odborníci. Výroba nástrojů přitom pravěkým lidem mohla umožnit cestovat na delší vzdálenosti a přizpůsobit se různým životním prostředím.

Archeologům se sice nepodařilo objevit lidské kostry, objev kamenných nástrojů vedle zpracovaných zvířecích ostatků však dokazuje, že se evoluce rodu homo neodehrávala jen na východě kontinentu. „Naši předkové cestovali do všech koutů Afriky,“ říká Sahnouni, který pracuje v Národním centru pro výzkum evoluce člověka ve španělském městě Burgos.

Zpracování mršin

Na alžírském nalezišti Ain Boucherit objevil Shanouniho tým kamenné pomůcky a zvířecí kosti ve dvou různých vrstvách sedimentů. Během několikaletého průzkumu dokázali odkrýt celkem 17 uměle vyrobených artefaktů ze staršího období a 236 z mladší vrstvy. Analýza půdy prokázala, že hlubší vrstva pochází z doby před zhruba 2,4 miliony let, zatímco druhá je o půl milionu let mladší.

Archeologové v zemi objevili také téměř 600 zvířecích kostí, které pochází ze zvířat jako jsou sloni, koně, nosorožci, antilopy a krokodýli. Stopy po zpracování těl byly patrné na 17 kostech z nižší a dvou kostech z vyšší vrstvy půdy.

Zářezy na končetinách, žebrech a lebkách napovídají, že pravěcí lidé zvířata stahovali z kůže a odřezávali z nich maso. Další kosti vykazují stopy úderů, které byly zřejmě způsobené během získávání kostního morku.

„Důkazy z Ain Boucherit naznačují, že lidé zpracovávali mrtvá zvířata, která předtím ulovili masožraví tvorové,“ myslí si archeolog Ignacio de la Torre z University College v Londýně, který nepatřil k Shanouniho týmu. „Je to nejpravděpodobnější teorie, protože z této doby máme jen minimum důkazu o lovu.“