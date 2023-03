Hromadná vražda v křesťanské základní škole otřásla v pondělí dopoledne místního času klidnou částí Nashville v americkém státu Tennessee. Osmadvacetiletá útočnice a současně bývalá žačka školy během čtvrt hodiny stihla zabít tři devítileté žáky, ředitelku, školníka a dalšího zaměstnance školy. Zastřelili ji přivolaní policisté, po kterých pálila z okna v patře budovy.

Osmadvacetiletá útočnice během čtvrt hodiny stihla zabít tři devítileté žáky, ředitelku školy, školníka a dalšího zaměstnance školy. | Foto: Metropolitan Nashville PD - Anadolu Agency

Útočnice podle policie vešla do soukromé školy Covenant School bočním vchodem se dvěma útočnými puškami a pistolí. Policie informaci o aktivním střelci dostala krátce po desáté hodině ráno místního času (17:00 SELČ). Dva policisté krátce na to na místě zahájili palbu. Žena byla mrtvá 14 minut po nahlášení útoku.

Až později vyšetřovatelé zjistili, že šlo o osmadvacetiletou Audrey Haleovou, bývalou studentku školy. Za několik málo minut se jí podařilo zastřelit tři děti a tři zaměstnance školy, včetně ředitelky. Motiv policisté zatím zjišťují.

Podívejte se na záběry incidentu, které zveřejnila nashvillská policie:

Reportérka televizního zpravodajství NewsChannel 5 Nashville Hannah McDonaldová byla zrovna ve studiu, když se o incidentu dozvěděla. A přímo ve vysílání se s diváky podělila o to, jak osobní pro ni tahle událost je. „Moje tchyně v té škole pracuje přes dvacet let. Je recepční, sedí u vstupních dveří z boku budovy. V práci byla od sedmi a měla zrovna pauzu, byla na chvíli venku. Právě se vracela, když zaslechla výstřely,“ připomněl její vstup britský deník Independent.

Novinářka si vzpomněla také na to, že před rokem ve škole natáčela, když tam měli cvičení. Děti, učitelé a ostatní zaměstnanci se učili, jak se zachovat, pokud školu napadne aktivní střelec. „Jsem zrovna teď v hodně divné situaci. Ani nemůžu uvěřit, že právě v téhle škole takovou alternativu nacvičovali. A teď a tady, o třináct měsíců později, je to všechno doopravdy,“ řekla ve vysílání McDonaldová.

Několik bloků od místa útoku se začali scházet sousedé a rodiče a nevěřícně čekali, až se dozvědí podrobnosti o střelbě a až jejich děti pustí domů, napsal New York Times.

Mezi přihlížejícími stála i Lisa DeBusková. „Uvažovala jsem, že do téhle školy dám svou dceru, je to naprosto úžasné místo. A je čirá hrůza, když se musíte dívat, jak rodiče běží do kopce ke škole a nevědí, co je s jejich dětmi. Nic horšího jsem v životě neviděla,“ řekla DeBusková.

„Všichni jsme odolní, něco vydržíme, ale tohle se nám nemělo stát. Něco takového jsem si ani nedokázala představit,“ dodala s tím, že mezi svými přáteli a známými má rodiče dětí z napadené školy. Sama čekala na dcerku, která chodí do další církevní školy v sousedství. I tam musely děti zůstat za zamčenými dveřmi, než policie ohlásila konec incidentu.

Padesát policejních aut

Zásah strážců zákona popsal John Wilkinson, který byl zrovna přes ulici na ošetření v ordinaci chiropraktika. Nejprve viděl přijíždět jedno policejní auto, hned za ním se přiřítilo pět dalších. „Do pěti minut tady bylo padesát policejních aut. Policisté šli hned dovnitř, projevili neuvěřitelnou odvahu,“ řekl pro Washington Post pětačtyřicetiletý svědek.

Jeden policista přišel i do budovy, kde právě byl Wilkinson, a vyzval přítomné, aby si zůstali uvnitř a zamkli dveře. „Asi za dvacet minut potom jsem viděl, jak s policejním doprovodem odjíždí první ze šesti sanitek. Za další slabou půlhodinku pak odjížděly další, ty už bez doprovodu,“ dodal.

Školu v pondělí navštívila také dětská lékařka Britney Graysonová, která tam žákům vyprávěla o své práci na misiích v Africe, přiblížil deník Independent. Jen pár okamžiků poté, co na parkovišti před školou sedla do auta, aby si zajela pro kávu, přijela ke škole útočnice, vystřelila zámek vstupních dveří a začala zabíjet. „Je to divný pocit, když víte, že stačila chvíle a člověk mohl být sám obětí. Také jsem tam ale mohla hned poskytnout první pomoc,“ svěřila se lékařka se svými pocity na sociální síti.

Tak blízko jako nikdy předtím

Doplnila, že oběti střelby ve školách už dříve měla na operačním stole, nikdy se ale necítila tak blízko spáchanému násilí jako tentokrát. „Když přijímáte pacienta v nemocnici, je to jiné. Jsem na svém hřišti. Mám při sobě všechny svoje dovednosti a nástroje, celý svůj tým a vůbec vše, co potřebuji. Je to naprosto něco jiného, než to, co jsem zažila dnes,“ napsala lékařka. Varovala také, že děti, které v pondělí útok zažily, jejich zkušenost navždy změní.

Zdůraznila, že setkání s dětmi ještě před útokem bylo krásné, povídali si o Keni, kde pracovala jako misionářka, a naučila je i pár svahilských slovíček. Jenže po jejím odchodu ze školy nastalo peklo.

„Je potvrzené, že zemřely tři děti. Tři děti, které se dnes ráno od nás ve školní kapli naučily svahilský pozdrav Jambo. Tři děti, které neměly a nemusely umřít. Bože, buď s námi,“ doplnila svůj post na sociální síti lékařka během pondělního odpoledne.

Při masové střelbě ve škole v Nashvillu zemřely tři děti a tři zaměstnanci školy, včetně ředitelkyZdroj: AP Photo/John Bazemore

Mezi oběťmi střelby byla i dlouholetá a oblíbená ředitelka školy, šedesátiletá Katherine Koonceová. Pro New York Times na ni zavzpomínal někdejší žák Joseph Fisher. Pracuje jako řidič náklaďáku a o střelbě ve škole se dozvěděl na cestě z Arizony do Utahu. Když pak policie potvrdila, že mezi zabitými je i Koonceová, musel zastavit a jít se projít. Koonceová byla kdysi učitelkou matematiky, za kterou docházel na konzultace, protože ho vzdělávali rodiče v domácí škole.

„Pamatuju si, jak se mnou procházela každou lekci stránku po stránce a ujišťovala se, že jsem všechny úkoly pochopil a zvládl,“ vylíčil kamioňák s tím, že ho pořád motivovala, aby zvládl každou výzvu. „Vždycky mi říkala: Joe, tohle dokážeš, vždyť to umíš. Prostě věřila, že je ve mně víc, že toho víc dovedu - a měla pravdu,“ ohlédl se vděčný žák.

Nejasný motiv

Policie stále prověřuje, co bylo motivem hromadné vraždy v Covenant School. Osmadvacetiletá Audrey Haleová byla podle dostupných informací bývalou žačkou školy. Šéf místní policie John Drake uvedl, že v ní zřejmě zůstal hněv kvůli tomu, že do školy musela chodit.

Na snímku je osmadvacetiletá střelkyně Audrey Haleová. Policie ji při incidentu zastřelila. Šlo o bývalou studentku školyZdroj: Tiskový materiál Metropolitan Nashville PDPolicie našla pečlivě připravený plánek zařízení a domnívá se, že Haleová zvažovala i útok na další cíle, zanechala zřejmě i nějaké prohlášení, to ale policie prozatím nezveřejnila. Během pondělí hovořila policie o útočnici po ověření její totožnosti jako o trasgenderové osobě. Podrobnosti zatím rovněž nejsou zcela jasné.

„Máme dojem, že se identifikovala jako trans, ale jsme teprve na počátku vyšetřování a je příliš brzy na to říkat, zda to hrálo nějakou roli v tomto případu,“ upozornil Drake. Z dostupných zpráv médií vyplývá, že Haleová vyrůstala jako dívka a mužské zájmeno patrně používala na svém profilu na jedné ze sociální sítí v posledních letech. Loni absolvovala místní uměleckou školu a živila se jako ilustrátorka a grafická designérka.

Ačkoliv je hromadná střelba spáchaná ženou ve Spojených státech spíše výjimečná, statistka nasvědčuje, že útoky se zbraní jsou tragicky běžnou součástí amerického života. Jak připomněla BBC, podle údajů neziskové orgranizace Gun Violence Archive byly vraždy v Nashville v letošním roce již 129. hromadnou střelbou.

Stanice rovněž uvedla, že data Education Week ukazují, že šlo o dvanáctou letošní střelbu ve škole, která skončila zraněním či smrtí.