Hrůzným paradoxem je, že nacisté systematicky vraždili bezbranné civilisty v místech, která měla poskytovat útěchu – v kostelech. Do svatostánku v Oradour-sur-Glan nahnali 10. června před 75 lety celkem 461 žen a dětí včetně novorozenců. Měly v něm všechny uhořet.

Agresoři, mezi které patřili i Francouzi, kteří museli narukovat do wehrmachtu, se nejprve pokusili kostel vyhodit do povětří. Poté založili požár a okny do zamčeného kostela házeli granáty. Ty, které se pokusily z pekla uprchnout, nemilosrdně zabila kulometná palba. Muže zatím nacisté postříleli a upálili v nedalekých stodolách.

Řádění unikla jen hrstka lidí, nepřežilo ho 642 lidí včetně více než dvou set dětí. Bestiální akt bez vojenského významu byl příliš i pro německé velení. Než však velitele SS Adolfa Diekmanna dostihl válečný soud, padl v boji. Podle jedné teorie si spletl vesnici s jinou podobného jména, podle jiné se mstil za mstil za zajetí důstojníka SS Helmuta Kämpfeho. Je také možné, že jednal na přímý rozkaz shora.

Generál a pozdější francouzský prezident Charles de Gaulle nařídil, aby byly trosky vypálené vesnice ponechány bez zásahu jako memento. Nový Oradour tak vyrostl vedle původního, jehož trosky připomínají nepochopitelnou krutost války dodnes.

Český Malín hořel týden

Ne všechny vypálené vesnice se dočkaly obnovy. Český Malín na Ukrajině nebyla dopřána ani stoletá existence. Když se sem roku 1871 přistěhovala dvacítka rodin z Podkrušnohoří, netušila, že pro její potomky bude druhá světová válka osudnou. Němcům jako záminka stačilo údajné napadení oddílem banderovců. I zde upálili většinu obětí v kostele, ani v tomto případě smrti neunikly ženy ani děti. Vojáci navíc vesnici vyrabovali. Hořela celý týden.

Na památku Českého Malína byla po vysídlení Němců přejmenována obec Frankštát nedaleko Šumperka na Nový Malín. Svůj nový domov zde našlo i několik volyňských Čechů, kteří nacistickému běsnění unikli.

Na Ukrajině se plošná likvidace celých vesnic během takzvané totální války stala běžnou praxí. Teror postihl celkem 459 obcí. Nejhrůznější incident se odehrál ve velké vesnici Kortelisy u běloruských hranic. V září 1942 zde nacisté zavraždili téměř tři tisícovky lidí, z toho 1240 představovali obyvatelé okolních vsí. Hlavním motivem byla pomsta za odpor Ukrajinské povstalecké armády a partyzánů proti okupaci.

Většina vrahů trestu unikla

Největším zločinem podobného typu v západní polovině Evropy pak byla masová vražda nejméně 770 civilistů v horské vsi Marzabotto nedaleko Bologně. Podle některých odhadů bylo mrtvých až 1830. Smutným hrdinou se stal místní kněz Giovanni Formasini, který pomohl řadě svých věřících uniknout kruté smrti. Sám byl ale zastřelen důstojníkem SS, když se pokusil pohřbít mrtvé.

Strůjci a vykonavatelé činů v příkrém rozporu s tehdy platnými ženevskými úmluvami většinou spravedlnosti unikli. Někteří z nich se sice dostali před soud a ten v několika málo případech vyřkl i nejvyšší ortel, tresty smrti a doživotní žaláře však byly v pozdějších letech zmírňovány. „Soudní proces v Bordeaux byl výsměchem obětem,“ uvedl před pěti lety Robert Hébras, jeden z mála přeživších masakru v Oradouru, pro německý deník Die Welt.