Německá okupační vojska obsadila Parysów 17. září 1939. Polští Židé se v oblastech okupovaných Němci stávali od prvních dnů války předmětem brutální protižidovské politiky a oběťmi šikany a teroru, což se nevyhnulo ani této vesnici. „Věřícím praktikujícím Židům ostříhali vousy a v synagoze zničili bimu,“ píše se o situaci v Parysówě na stránkách Mezinárodního projektu židovských hřbitovů (bima je vyvýšené místo uprostřed synagogy, tedy pódium, na němž je pult používaný ke čtení modliteb, pozn. red.).

Podobné scény se odehrávaly po celém Polsku, o čemž svědčí řada výpovědí. „Když německá armáda oficiálně vstoupila do obce, začala další série židovského neštěstí a utrpení. Všichni muži byli den co den odváženi do práce, kde byli barbarským způsobem šikanováni. Každý den se všichni Židé, i osmdesátiletí, museli objevit před synagogou, kde je strašlivě mučili, prohledávali a trhali jim vousy. Všechno, co tito muži měli, vojáci sebrali a rozdali mezi Poláky, kteří tam čekali. Na Židy poštvávali psi,“ citují polské stránky Teatr NN výpověď nejmenovaného židovského obyvatele města Lowidz v Lodžském vojvodství.

Židé byli také nuceni zřizovat takzvané židovské rady (judenraty), které měly spravovat židovské oblasti a také konfiskovat židovský majetek ve prospěch nacistické okupační správy. Jejich dalším úkolem bylo organizování pracovních praporů. Podle dekretu německého generálního guvernéra Hanse Franka z 26. října 1939 byli Židé ve věku od 14 do 60 let nasazováni na nucené práce po dobu dvou let s možností prodloužení, pokud „nebylo dosaženo vzdělávacího cíle nucených prací“.

Židovští muži se na veřejné svolání židovské rady museli dostavit na shromaždiště s jídlem na dva dny, dvěma čistými přikrývkami a nářadím. Každému, kdo se vyhnul nuceným pracím, hrozil trest odnětí svobody až na deset let. Ani nástup na otrockou práci se většinou neobešel bez šikany. „Pokud šli muži pomalu, byli biti za pomalou chůzi, a pokud rychle, byli biti za to, že utíkají,“ popisuje to již zmíněný obyvatel města Lowidz.

Judenrat vznikl po okupaci přirozeně i v Parysówě. V listopadu 1941 pak bylo v této vesnici založeno židovské ghetto, do nějž byli soustředěni kromě všech místních Židů i vysídlenci z jiných měst a obcí. Celkem bylo v parysówském ghettu soustředěno asi 3,5 tisíce lidí, přičemž muži byli den co den nasazováni na otrocké práce. Tak tomu bylo až do 27. září 1942, kdy bylo ghetto brutálním způsobem zlikvidováno.

Likvidace polských ghett

V létě roku 1942 přistoupili nacisté v Polsku k další fázi „konečného řešení židovské otázky“ a začali ghetta rušit. Jejich obyvatelé byli masově deportováni do vyhlazovacích táborů, odkud už se neměli vrátit živí.

Nejdéle trvala likvidace varšavského ghetta, jež bylo v té době největším židovským ghettem v Evropě a nacisté v něm internovali na 380 tisíc lidí. Takzvaná Varšavská akce, což nebylo nic jiného než deportace varšavských Židů do táborů smrti, zejména do Treblinky, byla zahájena v červenci 1942 a trvala přes dva měsíce.

Likvidace zbývajících ghett se podle zavedeného scénáře odbyla většinou během jednoho nebo dvou dní. „Likvidační akce byly vždy mimořádně brutální. Odhaduje se, že v plynových komorách Treblinky Němci zavraždili téměř 750 tisíc až 900 tisíc Židů. Tisíce lidí přišly o život při samotných deportačních akcích nebo při takzvaných honech na Židy, když se pokusili někde se ukrýt,“ píše web Teatr NN.

„Ve dnech 19. a 20. srpna 1942 byli zlikvidováni židovští obyvatelé Falenice, Waweru, Otwocku, Rembertówa a dále Jadwisinu, Radzyminu, Wołominu, Jadówa, Parczewu, Karczewu, Miłosné, Okuniewa a Pusztelniku. Ve dnech 21. a 22. srpna 1942 bylo zlikvidováno ghetto v Mińsku Mazowieckém. Ve dnech 22. a 24. srpna působila komanda smrti v Siedlcích, Łosicích a Mordech. Dne 25. srpna bylo zlikvidováno ghetto ve městě Międzyrzecz Podlaski. Dne 21. září 1942 byly tyto speciální jednotky odeslány do Sokołówa a Węgrówa,“ popisuje systematickou likvidaci polských ghett ve varšavské oblasti polský web Rzeczpospolita.

Menší a méně známé ghetto v Parysówě přišlo na řadu v neděli 27. září 1942. Do plynových komor vyhlazovacího tábora Treblinka II. bylo ten den deportováno z Parysówa na 3,5 tisíce Židů. Během jediného dne tak byla vyhlazena téměř celá populace parysówských Židů, obývajících tuto vesnici téměř dvě stě let.

Ale deportací hrůza neskončila. Také v Parysówě se totiž několik stovek Židů před cestou do vyhlazovacího tábora ukrylo – jenže okupační úřady nechtěly nic podobného připustit. A ke stíhání uprchlíků přikročily s pověstnou a hrůzyplnou důkladností.

Vzpomínka osmileté holčičky

Vzpomínku na události následující po deportaci obyvatel parysówského ghetta zachoval pro polský projekt Zapomniane (Zapomenutí) syn jedné z očitých svědkyní tohoto zločinu, polské ženy narozené v roce 1935, které bylo v době likvidace ghetta necelých osm let.

„Moje matka bydlela před válkou čtyři domy odsud. Děda byl švec. Měli asi dva hektary půdy, nevím přesně kolik, protože maminka si to taky nepamatuje, ale ví, že měli stodolu, která hraničila se školním hřištěm. Vyprávěla mi, že když se ten masakr začal dít, vlezla do stodoly a chtěla se dívat škvírou mezi prkny, ale dědeček, tím myslím její otec, jí odtamtud vyhnal a nařídil jí, ať je zticha a okamžitě odtamtud zmizí, protože na hřišti, vlastně tedy hned za ním, se začalo střílet. Mámě bylo tehdy osm let. Muselo to být něco hrozného, když jí to tak utkvělo v paměti,“ uvedl tento svědek v březnu 2018.

Podle historických dokumentů, uložených v polském Ústavu národní paměti, postříleli četníci v Parysówě ve dnech 2. až 4. října asi 30 Židů, kteří se ukryli v ghettu, a tak přežili masovou deportaci z 27. září. Mezi oběťmi byli i tříčlenná rodina Morských a jedenáctičlenná rodina Bruckých. Všechna těla byla pohřbena přímo na místě popravy.

„Nejprve vykopali jámu, a pak k ní po malých skupinkách přiváděli lidi. Moje matka říkala, že ta jáma byla tak velká, že by se do ní vešly dva nebo tři německé náklaďáky,“ uvedl zmíněný syn polské svědkyně.

Podle stránek Zapomniane bylo od podzimu 1942 do roku 1943 povražděno v Parysówě asi 200 lidí židovské národnosti, kteří porůznu v úkrytech přežili likvidaci ghetta a později byli dopadeni. Všichni tito lidé byli zahrabáni do masových hrobů.

Díky dochované svědecké výpovědi se podařilo v březnu 2018 zaměřit místa, kde se tyto hroby pravděpodobně nacházely. Šlo skutečně o zadní část pozemku místní školní budovy. Jejich podrobný průzkum byl rozplánován do dalších let.