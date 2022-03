Otisky dospělých bot i kapesní nůž

Na těle dívky nebyla nalezena žádná vnější bodná čí řezná zranění. Patolog však konstatoval, že se někdo těsně po smrti malé holčičky snažil její mrtvé tělo zapálit. Vzhledem k tomu, že bylo v době nalezení v pokročilém stádiu rozkladu, nebylo možné vytvořit skutečnou kompozitní kresbu rysů dívčina obličeje.

Masakr v karavanu: Vrah zabil rodiče, dítě chtěl umlátit. Teď případ znovu ožívá

V blízkosti místa, kde se ji pachatel či pachatelé pokoušeli zahrabat, našli kriminalisté sadu otisků dospělých bot.

Dívenka byla oblečena do bílých šortek a kostkované halenky, na nohou měla žabky pro dospělé, které byly ořezány tak, aby seděly na dětskou nohu. Prsty a nehty mrtvého dítěte byly údajně natřeny červeným lakem na nehty. Vyšetřovatelé také na místě činu našli krví potřísněný kapesní nůž, ovšem nakonec nebyli schopni s konečnou platností určit, zda tento předmět nějak s případem vraždy Little Miss Nobody souvisel.

Little Miss NobodyZdroj: National Center For Missing And Exploited Children, missingkids.org

Bleděmodrá rakev

Smrt tří až pětileté holčičky, nalezené v oblasti Sand Wash Creek, tehdy otřásla celým regionem. Místní lidé se dokonce složili a nevinné oběti zorganizovali pohřeb.

Smuteční obřad pro Little Miss Nobody se konal v kostele a zúčastnilo se jej více než sedmdesát truchlících. Při bohoslužbě byl na bleděmodrou rakev položen výkres s nápisem: „Boží dítě, datum narození neznámé, datum úmrtí neznámé“. Na jejím náhrobním kameni je vepsaná část citátu z evangelia svatého Matouše, která zní: „Blahoslavení čistého srdce“.

Zdroj: Youtube

V době jejího pohřbu i několik měsíců poté probíhalo důkladné vyšetřování případu, které však nakonec žádné výsledky nepřineslo. Dívka tak stále zůstávala Little Miss Nobody a dokumenty týkající se případu byly nakonec založeny do šanonu a uloženy do skladu. Případ byl odložen.

Odloženo do roku 2018

K obnovení vyšetřování došlo až v roce 2018, kdy kriminalisté společně s forenzními specialisty exhumovali ostatky dívenky a odebrali nový vzorek DNA. Použití zbrusu nové pokročilé technologie je tehdy stálo zhruba čtyři tisíce dolarů. Tento vzorek byl následně odeslán do laboratoří v Othramu a také do Národního centra pro pohřešované a zneužívané děti.

V těchto dnech nastal v případu neznámé dívky konečně obrovský zlom. Vyšetřovatelé z okresu Yavapai, kteří mají nyní smrt Little Miss Nobody na starosti, dokázali ve spoluprácí se specialisty, zaměřující se na studium DNA, zjistit, kým skutečně byla. Na 15. března byla ohlášena tisková konference, která odpoví na tuto šedesát let pokládanou otázku.

62 let bez identity

Kancelář šerifa ve svém prohlášení uvedla: „Holčičce bez totožnosti, která si v roce 1960 získala srdce celého okresu Yavapi a která 62 let zaměstnávala mysl našich vyšetřovatelů i jejich partnerek, bude nyní konečně vrácena její identita, jméno a nadobro se zbaví označení Little Miss Nobody.“

Záhadná vražda malé královny krásy. K objasnění nepomohlo ani tisíc vzorků DNA

Doktor David Fruchtman, odborník na forenzní vědu, řekl Fox News: „V našem oboru došlo k obrovským pokrokům, laborantům nyní technologie umožňují extrahovat DNA i z kostí a zubů. To vše může velmi pomoci v objasňování odložených případů.“

I jemu přijde otvírání nevyřešených vražd velmi důležité. „Víte, ta malá holčička byla něčí dcera, byla také třeba něčí sestra. Na téhle dívence někomu záleželo a je úžasné pozorovat, jak tato technologie poslouží k uzavření a zodpovězení desítky let pokládaných otázek,“ dodal forenzní vědec.