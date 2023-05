Lidé, kteří v ni věří, ji láskyplně nazývají Nessie. Příběhy o Lochnesské příšeře žijící v jednom ze skotských jezer se mezi místními vyprávějí skoro odnepaměti. V těchto dnech je to ale 90 let od chvíle, kdy vyšel jeden z nejslavnějších novinových článků o údajném zahlédnutí nestvůry z jezera. Z Lochnessky se toho dne stal skutečný fenomén. Údajní svědci prý zažívali při setkání s příšerou děsivé chvíle.

„Tvor skotačil, celou minutu se válel a metal sebou, jeho tělo připomínalo tělo velryby a voda se vířila jako ve vroucím kotli. Brzy však zmizel v pěně. Oba přihlížející vypověděli, že na celé věci bylo něco podivného. Uvědomili si, že to není žádný obyčejný obyvatel hlubin, neboť kromě obrovské velikosti při svém posledním skoku zvíře vytvořilo vlny, které se velikostí podobaly vlnám způsobeným projíždějícím parníkem.“

Takové věty si lidé přečetli 2. května 1933 ve vydání místních skotských novin The Inverness Courier. Článek novináře-amatéra Alexe Campbella, který jej sestavil na základě vyprávění jisté Aldie Mackayové a jejího manžela Johna, okamžitě vyvolal vlnu zděšení. „Aldie měla na manžela křičet: Zastav! Zvíře!,“ zmiňuje BBC. Text je dodnes považován za nejvýznamnější článek o takzvané Lochnesské nestvůře. Tedy monstru, které údajně žije v hlubinách skotského jezera Loch Ness.

Přestože si místní obyvatelé historky o příšeře zvané i Nessie povídali celá století, bylo to právě před 90 lety zveřejněné svědectví kolem vodní plochy projíždějících manželů, které odstartovalo skutečně masový zájem o celou legendu. I když, zájem je v tomto případě trochu slabé slovo.

Tomu, co vypuklo po vydání textu, totiž odpovídá spíše pojem šílenství. „Moderní legenda o Lochnesské příšeře se zrodila s vydáním článku místních novin 2. května 1933. Příběh příšery, což byla mimochodem přezdívka zvolená editorem listu Courier, se stal mediálním fenoménem. Velké londýnské listy začaly do Skotska vysílat korespondenty, a vyskytla se nabídka odměny 20 tisíc liber pro toho, kdo nestvůru dopadne,“ nastiňuje web History.

Drak či prehistorická nestvůra?

Lidé z blízkosti skotského jezera Loch Ness si ve skutečnosti čas od času o tajemném tvorovi z hlubin povídali už stovky let předtím, než vyšel přelomový článek. Nejstarší psaný záznam o setkání s příšerou pochází z roku 565. Vypráví o tom, jak irský mnich a misionář Kolumba zachránil jednoho z Piktů, který byl kdesi u řeky Ness napaden nestvůrou.

Čas od času pak Lochnesská příšera ještě "vyskočila" do povědomí v některých dalších textech, až do roku 1933 ale patřila spíše k místnímu koloritu a okolní svět o ní v podstatě nevěděl. Jenže vlna zájmu, která se zvedla po zveřejnění svědectví manželů Mackayových, už pak nikdy neutichla a trvá dodnes.

Jak připomíná encyklopedie Britannica, zhruba ve stejné době, kdy se z Lochnessky stal fenomén, byla otevřena silnice přiléhající k jezeru, nabízející panoramatické výhledy na vodní plochu. S její stavbou se tedy rapidně zvýšil počet lidí, kteří příšeru údajně zahlédli a chtěli o tom mluvit. Aldie Mackayová s manželem byli první, trvalo ale jen pár týdnů, a už nebyli jediní. „Zájem strmě stoupal zejména poté, co se přihlásil další pár s tím, že viděli nestvůru pohybující se po zemi,“ uvádí web History.

Dalšími svědky se 22. července 1933 stal George Spicer a jeho žena. Přes silnici u jezera jim podle jejich výpovědi přešel tvor, který se nepodobal ničemu jinému, co v životě viděli. Měl údajně zhruba 8 metrů dlouhé tělo, vysoký byl 1,2 metru, a nejděsivější byl dlouhý krk široký asi jako sloní chobot, který měřil odhadem 3 až 4 metry.

Jedna z možných podob slavné Lochnesské příšery, ilustrační foto.Zdroj: Profimedia

Končetiny manželé neviděli žádné. „Bylo to nejbližší setkání s drakem nebo prehistorickým zvířetem. V tlamě nestvůra držela zvíře a pohybovala se tak rychle, že když jsme se dostali blíž, pravděpodobně už zmizela v jezeře,“ tvrdil Spicer.

Po dalším takhle senzačním svědectví se název Lochnesská příšera definitivně uchytil, a v listopadu 1933 se dokonce jistému Hughu Grayovi povedlo vůbec poprvé tvora vyfotit. Mnozí lidé ale tvrdili, že jde o podvod, a navíc se negativ snímku ztratil.

Možná je to úhoř

Od té doby ovšem prakticky neuplyne jediný rok, aby se neozval někdo, kdo příšeru údajně zahlédl. Výpovědi se ovšem liší - někteří nestvůru přirovnávají k velrybě, někteří souhlasí spíše s podobou draka nebo plaza s dlouhým krkem. Jestli je něco z toho pravda, zůstává záhadou. Ti, co v existenci příšery věří, ale zdůrazňují, že neexistuje ani přesvědčivý důkaz o tom, že monstrum z jezera je výmysl. „I když se například nejslavnější fotka z roku 1934 ukázala jako absolutní hoax, nadšení turistů a hledačů legendárního zvířete z Loch Ness to ovlivnilo jen velmi málo,“ doplňuje server History.

Vědci jezero propátrali již několikrát, důkazy o existenci vodní příšery se jim ale získat nepovedlo. „Postupem let se uskutečnilo několik sonarových průzkumů jezera s cílem najít záhadného tvora, ale žádný nebyl úspěšný. Četné fotografie údajně zachycující nestvůru se většinou ukázaly jako padělky. V roce 2018 pak vědci provedli průzkum DNA získané z jezera Loch Ness, aby zjistili, jaké organismy žijí v jeho vodách. Nenašli ale žádné známky přítomnosti plesiosaura (druhohorní mořský plaz, pozn. red.) ani jiného tak velkého zvířete, ačkoli výsledky naznačily přítomnost úhořů. Toto zjištění ponechalo otevřenou možnost, že monstrum je přerostlý úhoř,“ uvádí encyklopedie Britannica.

Naopak ve prospěch existence prehistorické příšery (alespoň podle zastánců teorie) svědčí to, že třeba u Aldie Mackayové, jejíž zážitek stál za legendárním textem, neexistuje důvod si myslet, že by lhala. „Do touhy po sebepropagaci měla daleko. Byl to její manžel, kdo vše odvyprávěl amatérskému novináři, a ona sama vystupovala v textu pod podmínkou anonymity. Nechtěla nic říct ze dvou důvodů: Zaprvé proto, že si myslela, že lidé si budou myslet, že se předvádí. A také proto, že o lidech, kteří vyprávěli, že viděli něco v jezeře, se říkalo, že jsou opilci,“ řekl pro BBC mořský biolog a zakladatel organizace The Loch Ness Project Adrian Shine, jemuž se v roce 2013 podařilo přesvědčit slavnou svědkyni k dalšímu rozhovoru.

Pohled na skotské jezero Loch Ness, vpředu hrad Urquhart.Zdroj: CC BY-SA 2.0: Sam Fentress/Wikimedia Commons

Zlatá příšera

Ať už je pravda o příšeře z hlubin jezera Loch Ness jakákoliv, jedno je jisté - Nessie je učiněným skotským pokladem. „Navzdory nedostatku přesvědčivých důkazů Lochnesska zůstává velmi populární - a výdělečná. Podle dat z počátku 21. století každý rok do skotské ekonomiky přinesla 80 milionů liber (v přepočtu 214 milionů korun, pozn. red.),“ píše encyklopedie Britannica.

To potvrzuje i aktuální článek listu The Inverness Courier - přesně těch novin, které v květnu 1933 odstartovaly mediální šílenství kolem Lochnessky. „Nessie je - společně s krajinou, historickými památkami a kulturními akcemi - důležitou součástí turistického průmyslu v regionu. Ročně do oblasti přivádí 1,6 milionu návštěvníků, generuje asi 330 milionů liber a udržuje stovky pracovních míst,“ upozorňuje list The Inverness Courier.