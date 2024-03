Jaká je dovolená na největší lodi světa? Lidé jsou za chodící peněženky, zaznívá

Už několik měsíců je opěvovaná jako největší výletní loď na světě. Společnost Royal Carribean se pyšní tím, že na novém plavidlu Icon of the Seas nabízí nejširší nabídku zábavy, jídla a služeb v designových prostorách, které oproti jiným výletním lodím nevypadají jako nákupní centrum. Zda dovolená na moři stojí za to, od ledna otestovaly už tisíce lidí. Jejich názory se diametrálně liší.