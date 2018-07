Loď se 450 migranty přistála na Sicílii. Česko pomoc odmítlo

Itálie umožnila lodi vezoucí 450 migrantů, kteří byli zachráněni ve Středozemní moři, vylodění na Sicílii. Vláda středomořské země se tak rozhodla poté, co se Francie, Německo, Malta, Portugalsko a Španělsko dohodly, že každá země z této lodi přijme 50 migrantů. Česko žádost Itálie o pomoc s migranty odmítlo.

Italský premiér Giuseppe Conte požádal všechny členské země EU, zda by mu s přijíždějícími migranty nepomohly. „V souvislosti s tím, že Itálie je vždy frontovou linií při záchraně životů na moři, vás žádám, zda byste nemohli převzít zodpovědnost za řešení otázky migrace,“ prosil Conte.

Jeho žádost vyslyšely Francie, Malta, Německo, Španělsko a Portugalsko, každá tato země přijme 50 lidí.

Jednou ze zemí, která přímou pomoc výslovně odmítla, je Česko. „Byla by to cesta do pekel,“ cituje BBC slova českého premiéra Andreje Babiše (ANO).

"Jediné řešení je zastavení migrace," uvedl Babiš pro Českou televizi. "Jsme připraveni pomoci materiálně, například vyslat do Itálie naše policisty," dodal ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Pomoc s navrácením běženců odmítla i Libye. „Ne, nebudeme přijímat žádné ilegální migranty, kteří již byli zachráněni záchrannou lodí,“ uvedla libyjská pobřežní stráž pro agenturu Reutres.

Nový italský ministr vnitra Matteo Salvini totiž nedávno prohlásil, že vstřícná migrační politika jeho země končí. Itálie se s Malta dostala ohledně lodi do sporu, žádná z nich totiž nechtěla loď přijmout.

Migranti byli zachráněni z malé lodě ve Středozemním moři, pomohla jim dvě plavidla evropské mise Frontex. Běžně tyto lodě pak se zachráněnými lidmi směřují do Itálie, ta jim ale tentokrát nedovolila přistát. Loď tedy požádala Maltu, zda nemůže využít přístav ve Vallettě. Ta ale prohlásila, ať se vylodí na italském ostrově Lampedusa, který byl nejbližším přístavem.

Z lodi se zatím již vylodilo v sicilském přístavu Pozzallo vylodit 57 lidí, převážně žen a dětí.

Italský ministr vnitra Salvini prohlásil, že lodě mise Frontex se zachráněnými migranty by měly mířit na jih buď zpět do Libye, nebo na Maltu. Podle nové dohody EU budou záchraná centra pro migranty vznikat na severu Afriky, odkud by se rozhodovalo, kdo z nich má právo na cestu do Evropy. Státy osmadvacítky se tak dohodly na nedávném summitu v Bruselu.

Podobný případ se stal již v červnu, kdy italská a maltská vláda odmítly připlutí dvou lodí. Plavidlo Aquarius s 630 migranty nakonec připlulo do španělské Valencie. Dalších 230 zachráněných lidí z plavidla Lifeline se mohlo nakonec vylodit na Maltě.