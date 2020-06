Epicentrem nepokojů byla oblast mezi parlamentním Westminsterským palácem, Trafalgarským náměstím a nádražím Waterloo na opačném břehu Temže. Podle deníku Evening Standard tam navzdory doporučením kolem šíření koronaviru přišlo asi 1000 přívrženců krajní pravice, z nichž mnozí konzumovali alkohol. Snímky z centra Londýna ukazovaly, že mnozí neměli roušky.

Policisté se s davem střetli například na ulici Whitehall lemované vládními budovami, reportér zpravodajské společnosti BBC zase zachytil výpad demonstrantů proti strážcům zákona na náměstí vedle parlamentu. Potyčky propukly i na Trafalgarském náměstí, kde protestující házeli lahve i pyrotechniku. Následně byly hlášeny i z mostu Westminster Bridge, zatímco se policie snažila protest na Parliament Square odříznout od okolí.

Shromáždění bylo svolané v reakci na plánovanou demonstraci proti rasismu a policejní brutalitě. Organizátoři uváděli, že jejich cílem je zabránit ničení zdejších památníků poté, co minulý víkend někdo posprejoval sochu válečného britského premiéra Winstona Churchilla.

Aktivisté z druhého tábora nakonec svůj pochod kvůli obavám ze střetů s pravicovými radikály zrušili. Přesto se ale odpoledne v Londýně scházeli i stoupenci hnutí "na černošských životech záleží". Pořádkové složky se snažily oba tábory udržet v bezpečné vzdálenosti od sebe, to se jim ale stoprocentně nepodařilo. Potyčky mezi znepřátelenými skupinami se strhly na Trafalgarském náměstí, televize Sky News informovala také o výpadu několika desítek radikálů proti manifestaci v Hyde Parku.

Policie předtím ohlásila, že někteří lidé si na shromáždění přinášejí zbraně. Úřady kvůli bezpečnostnímu riziku oznámily, že protesty musí skončit do 17:00 (18:00 SELČ), a že následně začnou účastníky zatýkat. Nepokoje se ale protáhly do večerních hodin, přičemž se novým ohniskem stala stanice Waterloo. Podle agentury Reuters se tam stoupenci krajně pravicového uskupení English Defence League střetli s policií i s "protidemonstranty".

Dřívější násilnosti ve vládní čtvrti britská ministryně vnitra Patelová odsoudila jako naprosto nepřijatelné. "Násilí proti našim policistům nebude tolerováno," vzkázala Patelová na twitteru. Podotkla, že veřejné zdraví v Británii stále ohrožuje koronavirus, a demonstranty vyzvala, aby šli domů a zastavili jeho šíření.

"Je zjevné, že krajně pravicové skupiny vyvolávají v centru Londýna násilnosti a nepořádek," dodal londýnský starosta Sadiq Khan. "Nebudeme tolerovat útoky na naši policii a pachatelé pocítí plnou sílu zákona," napsal na twitteru. Policie pak informovala, že do 17:00 místního času zatkla pět lidí, zatímco zdravotníci museli v souvislosti s nepokoji poskytnout péči 15 lidem včetně dvou strážců zákona.

Demostrace se stovkami i tisíci účastníků se konaly i mimo britskou metropoli. Média popisovala vypjaté konfrontace mezi davy opačně smýšlejících demonstrantů v Bristolu, Newscastlu i Brightonu, ovšem tamní akceprotesty se podle všeho obešly bez násilností. K vlně protestů, kterou odstartovalo zabití neozbrojeného černocha policií v americkém Minneapolisu, se dnes připojili také lidé v Readingu či Liverpoolu.

Na demonstraci proti rasismu se v Paříži opět sešly tisíce lidí

Tisíce lidí se dnes sešly v centru Paříže, aby protestovaly proti rasismu a policejnímu násilí. Podle listu Le Parisien je na náměstí Republiky až 10 tisíc lidí, policie jim ale brání vyjít na plánovaný pochod směrem k Opernímu náměstí. Agentura Reuters uvedla, že policisté použili slzný plyn. Demonstranti se dnes shromáždili také v Marseille, Lyonu, Rouen, Bordeaux či Lille.

Demonstraci v Paříži zorganizoval Výbor Adama. Organizace požaduje spravedlnost pro Francouze malijského původu Adamu Traorého, který zemřel po policejním zásahu v roce 2016. Bylo mu tehdy 24 let. Příčina jeho smrti je dodnes předmětem sporů. Traorého sestra Assa, která je členkou výboru, tvrdí, že mladíka udusili policisté, když jej zalehli.

Hněv nad smrtí Traorého oživila kauza amerického černocha George Floyda, který zemřel na konci května při zatýkání ve městě Minneapolis. Bělošský policista, který mu téměř devět minut klečel na krku, nyní čelí obvinění z vraždy.

Na pařížském náměstí Republiky se sešlo podle Le Parisien asi 10 tisíc lidí. Na transparentech měli hesla na podporu Floyda i Traorého. Jejich odpůrci, kteří se hlásí ke krajně pravicovému identitárnímu hnutí, na střechu jednoho z domů na náměstí vyvěsili nápis "Spravedlnost pro oběti rasismu vůči bělochům". Transparet nakonec za potlesku demonstrantů začali ničit z jednoho z balkónů obyvatelé domu.

Protesty v USA se na některých místech zvrhly v násilí a rabování:

Původně se chtěli demonstranti z náměstí Republiky ve 14:30 SELČ vydat na Operní náměstí. List Le Parisien nicméně půl hodiny po plánovaném začátku pochodu uvedl, že policisté odchod lidí blokují a pařížská prefektura následně na twitteru napsala, že lidé mohou z náměstí Republiky odejít jakýmkoli směrem kromě bulváru Saint-Martin a ulice du Temple. Bulvár Saint-Martin vede právě k Opernímu náměstí.

Pařížská policie se před víkendem připravovala na to, že by se dnešní demonstrace mohly zvrhnout v násilnosti. Majitele obchodů a dalších podniků na trase pochodu vyzvala, aby zavřeli a zabednili své výlohy. Místní úřady policisté požádali, aby z oblasti odstranily předměty, které by mohly sloužit jako zbraň.

Ve Francii jsou kvůli pandemii covidu-19 stále zakázaná shromáždění skupin, které mají více než deset členů.

Proti rasismu demonstrovali lidé v Austrálii i na Tchaj-wanu

Proti rasismu a policejnímu násilí dnes protestovali lidé v několika australských městech i v tchajwanské metropoli Tchaj-peji. Protestní akce byly uspořádány ze solidarity s příznivci hnutí Black Lives Matter (Na černošských životech záleží), které vzniklo v USA v reakci na květnovou smrt černocha George Floyda. Toho udusil při zatýkání ve městě Minneapolisu bělošský policista, který nyní čelí obvinění z vraždy.

Účastníci dnešních akcí v australských městech ale poukazovali i na diskriminaci původních obyvatel kontinentu, Austrálců, a na časté případy jejich úmrtí v policejních vazebních celách. Nejpočetnější demonstrace se uskutečnily v Darwinu a Perthu, podle médií se jich zúčastnilo v každém z těchto měst kolem 1000 lidí.

Kvůli bezpečnostním opatřením v souvislosti se současnou epidemií nákazy koronavirem policie Australany před účastí na demonstracích varovala a některé akce zakázala. V případě nedodržení stanovených pravidel zejména o odstupu mezi lidmi hrozila policie peněžními pokutami i zatýkáním, demonstranti v mnoha městech jako Sydney nebo Melbourne se proto shromažďovali jen v malých skupinkách.

Demonstranti zároveň požadovali uzavření kontroverzních australských internačních táborů na tichomořském ostrově Nauru a ostrově Manus patřícím Papui-Nové Guineji. Na obou místech je zadržováno po zhruba 200 uprchlících a uchazečích o azyl. Těmto lidem musí být dovoleno vstoupit do Austrálie, žádali demonstranti na transparentech.

V Tchaj-peji se na 500 lidí shromáždilo v centrálním parku při akci na podporu hnutí Black Lives Matter. Mítink proběhl poklidně a pod nevelkým policejním dohledem. Akce se zúčastnila i skupina příslušníků původního obyvatelstva ostrova, která chtěla poukázat na údajně přetrvávající diskriminaci.

Jedna z příslušnic původního domorodého kmene Bunun před přítomnými prohlásila, že domorodí Tchajwanci, kteří představují méně než tři procenta obyvatel ostrova, "možná nečelí ohrožení svých životů nebo strachu, jako černí Američané ve Spojených státech". Mnozí členové většinové společnosti se podle ní ale stále dopouštějí diskriminace vůči nim, například v bytové politice.

"Nechceme žádné zvláštní zacházení. Co chceme, jsou ta nejzákladnější práva, na která máme nárok jako lidské bytosti," prohlásila Savungaz Valincinanová z hnutí Domorodá fronta mládeže.