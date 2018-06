Londýn si připomíná rok od požáru Grenfell Tower. Ohořelá věž bude stržena

Zelenou barvu si zvolili přeživší a příbuzní obětí jako symbol tragédie. Součástí vzpomínkových akcí, které mají smutnou událost připomenout, bylo 72 sekund ticha na památku 72 obětí. Ty se držely po celé zemi. Už předtím držel minutu ticha před zahájením tréninku i anglický národní fotbalový tým, který se účastní mistrovství světa v Rusku.

Vzpomínkové akce jako bohoslužby nebo pochody se svíčkami se nicméně neomezují pouze na dnešek, ale jsou naplánované na celý týden. Už v pondělí si událost připomněla i britská premiérka Theresa Mayová, která v článku otištěném v listu London Evening Standard napsala, že udělala před rokem chybu a omluvila se za ní.

Britská premiérka totiž krátce po požárusice místo tragédie navštívila a setkala se s požárníky, kterým poděkovala za zásah. Nesešla se ale s přeživšími ani se zoufalými příbuznými, kteří hledali své nezvěstné blízké.

„Den po katastrofě jsem udělala první z mnoha cest na místo, poděkovala hasičům za jejich práci a uspořádala krátké setkání s týmem zodpovědným za zásah. To, co jsem při této první návštěvě neudělala, bylo setkat se s obyvateli a přeživšími, kteří unikli požáru,“ napsala Mayová.

„Ale obyvatelé Grenfell Tower potřebovali vědět, že ti, kteří jsou v moci, si uvědomují a rozumí jejich zoufalství. Vždy budu litovat toho, že jsem se s nimi toho dne nesetkala. Zdálo se tak, že mi to jedno. Tak to ale nikdy nebylo,“ uvedla dále.

We're lighting up green at 00:54am tonight as a mark of respect to the victims of the Grenfell Tower tragedy one year on. #greenforgrenfell pic.twitter.com/17UinsKThd