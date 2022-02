Kdyby se celý plán zdařil, šlo by do současnosti o nejvyšší londýnskou stavbu – ani mrakodrap Shard, který tento titul nyní drží, by ji nepokořil. Koncem devatenáctého století v britské metropoli začala vznikat věž, která měla trumfnout pařížskou Eiffelovku. Jenže nakonec se z ní povedlo postavit jen první patro. A i to by lidé v Londýně dnes hledali marně, základy takzvané Velké londýnské věže byly zničeny.

S odvážným nápadem na londýnskou rozhlednu přišel podnikatel a politik Edward Watkin. Nešlo mu primárně o to, že by Paříži Eiffelovku nějak zvlášť záviděl. Potřeboval ale získat dostatek cestujících pro své meziměstské a příměstské vlaky a usoudil, že kdyby Londýn nabídl nějakou skvělou atrakci, pasažéři by se jen hrnuli. „Watkin vedl mimo jiné společnost Metropolitan Railway, která provozovala příměstské vlaky. Linka vedla i přes Wembley, nyní část britské metropole, která ale koncem devatenáctého století byla malou vesničkou položenou severozápadně od centrálního Londýna,“ shrnuje CNN.

Večírky, nevěry, tajemství. Sestra Alžběty II. Margaret byla nešťastnou rebelkou

Watkin ve Wembley koupil pozemky a měl s nimi velké plány. Ostatně, ty mu nikdy nebyly cizí. „Plánoval třeba vybudování stavby, která vznikla až o desítky let později - železniční tratě, která by spojila Londýn s kontinentální Evropou a to prostřednictvím podmořského tunelu přes kanál La Manche,“ zmiňuje list The Guardian.

Takže když podnikatel uvažoval, jak na své pozemky ve Wembley a do svých vlaků, které vesnicí projíždějí, přitáhnout cestující, nemínil se držet při zemi. Rozhodl se, že ve Wembely vybuduje obří zábavní park. „Měl to být Disneyland tehdejší doby,“ konstatoval pro CNN odborník na architekturu viktoriánské doby Christopher Costelloe. A jelikož v té době, kolem roku 1899, nově vybudovaná Eiffelova věž v Paříži přitahovala návštěvníky z celého světa, Watkinovi bylo okamžitě jasné, že srdcem jeho parku bude podobná atrakce.

Londýnská Eiffelovka

Podnikatel neváhal a okamžitě projekt rozjel. Watkin měl dokonce tu drzost, že o vytvoření návrhu věže požádal samotného Gustave Eiffela, který by tím pádem budoval konkurenci pro svoji stavbu v Paříži. Eiffel ale Watkinovu nabídku pochopitelně odmítl a tak se podnikatel uchýlil k plánu B. „Byla to mezinárodní soutěž, v níž hlavní cenou bylo 500 guineí (v přepoštu na dnešní peníze asi 1 700 000 korun, pozn. red.),“ píše CNN.

Empire State Building: Americké legendě je 90, přežila i náraz bombardéru

Do soutěže nakonec dorazilo 68 návrhů a ani jejich autoři se, stejně jako Watkin, rozhodně nedrželi při zemi. „Velká část návrhů nebyla v té době vůbec zrealizovatelná. Jedna z navrhovaných věží měla měřit 609 metrů a jako spirála ji měla obtáčet železniční trať, po které by malý vláček vozil cestující na vrchol. Další zase měla obsahovat visuté zahrady, muzea, galerie, a na jejím vrcholku měla stát replika pyramidy,“ připomíná CNN.

Watkin nakonec zvolil design londýnských architektů Stewarta, McLarena and Dunna. Jejich dílo ale nebylo nepodobné Eiffelově věži. „Vítězný návrh byl vskutku o něco štíhlejší verzí Eiffelovky,“ konstatoval Costelloe. Věž měla měřit 358 metrů, tedy ještě více než pařížský protějšek, a kdyby tuto výšku dosáhla, v době vzniku by byla nejvyšší stavbou světa.

Pohřbena dynamitem

Když byl návrh na světě, Watkin vydal brožuru, která celý projekt představila. „Brožura mluvila o tom, že londýnská věž bude mnohem prostornější, než Eiffelova. Prý nabídne restaurace, divadla, obchody, turecké lázně, promenády, zimní zahrady - a k tomu všemu lidi vyveze nahoru nový vynález, elektrický výtah,“ připomíná CNN. Atrakci navíc měla osvětlit elektřina, která byla rovněž tehdy senzací.

Přesto, že plány vypadaly megalomansky, projekt byl už na začátku odsouzen k záhubě. Nejdříve se Watkinovi nepodařilo zajistit si peníze z veřejných zdrojů, čímž bylo jasné, že bude muset celou stavbu platit ze své kapsy. „Tím došlo k úpravám projektu. Počet noh věže, který měl být osm, byl zredukován na čtyři, čímž se věž stala prakticky kopii Eiffelovky,“ uvádí CNN.

Ráj lyžařů zničila neopatrná kuchařka. Před 80 lety vyhořela chata na Harusáku

Prvním neúspěchem se ale nedal Watkin odradit. Peníze skutečně našel a v roce 1894 s velkou slávou otevřel nejen celý zábavní park ve Wembley, ale také první dobudované patro věže ve výšce 47 metrů, kam hosty vyvážel výtah. Park i věž si dokonce našli své příznivce a počet návštěvníků byl poměrně uspokojivý, i když ne natolik, aby zaplatil pokračování stavby. Navíc se objevil další problém - věž zjevně nebyla Londýnu souzená. „Po dokončení první fáze stavby začalo být jasné, že se budova pomalu naklání. Nebylo to tak zlé, aby se první dobudované patro nemohlo používat, ale konstruktéři si určitě záhy uvědomili, že kdyby se pokusili ve stavbě pokračovat, mohly by nastat velké komplikace,“ uvedl Costelloe.

Poslední "hřebíček do rakve" dostal projekt Velké londýnské věže, nyní známější jako Watkinova věž, smrtí hlavního strůjce celé myšlenky v roce 1901. „Watkin byl hybnou silou projektu a po jeho smrti nadšení nahradila racionální kalkulace nákladů a výnosů,“ řekl Costelloe.

Jelikož v době Watkinovy smrti nebyl ještě kompletně dobudován zábavní park a výhled z prvního hotového patra věže nebyl tak lákavý, aby po opadnutí první senzace lákal nové návštěvníky, došlo následovníkům podnikatele, že by v případě pokračování stavby prodělali. V roce 1902 bylo i dokončené první patro věže uzavřeno a konstrukce začala chátrat. Ve Wembley, na místě dnešního slavného moderního stadionu, stála ještě dva roky, poté ji začali postupně likvidovat. K demolici byl používán dynamit. Poslední odstřely se konaly v roce 1907, před 115 lety. Od té chvíle je Watkinova věž už jen téměř zapomenutou součástí londýnských dějin, po které zbylo pouze pár nákresů.