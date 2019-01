Maria Tudricaiová seděla na předním sedadle, když se její otec setkal ve východolondýnské čtvrti Newham s neznámým mužem, s nímž chtěl jednat o prodeji vozidla. Muž ale naskočil do automobilu a ujel i s dcerkou prodávajícího.

Policie ihned vyhlásila po dívce pátrání a požádala o pomoc veřejnost. Vyšetřovatelé sice zanedlouho našli vůz Mariina otce na nedaleké silnici, holčička v něm však nebyla. Oficiálně proto byla vedená jako „pohřešovaná osoba vystavená velkému nebezpečí“.

V osm hodin večer byla dívenka nalezena na Ruskinově ulici, tedy přibližně půl kilometru od místa činu. „S radostí oznamujeme, že 17 měsíční Maria byla nalezena a je zcela v pořádku,“ informovala Metropolitní policie prostřednictvím twitteru.

Maria Tudorica - who went missing when her father's car was stolen during a sale - has been found safe and wellhttps://t.co/gaZuvN6bFa pic.twitter.com/fNFhCKBcJU