Londýnská policie zatkla šest mužů za spálení modelu budovy Grenfell Tower

Londýnská policie v úterý uvedla, že zatkla šest mužů, kteří natočili video zachycující spálení lepenkového modelu Grenfell Tower. Loňský požár výškové obytné budovy v Londýně si vyžádal 72 mrtvých. Informovala o tom agentura AP.

Podle Metropolitní policie se pět mužů v pondělí večer dobrovolně dostavilo na policejní stanici, kde byli zadrženi na základě podezření z narušování veřejného pořádku. Šestý se pak přihlásil na policii v úterý. Muži ve věku od 19 do 55 let byli v úterý vzati do vazby, ale nebyli zatím obviněni.

Skupina vytvořila papírový model ohněm poničené obytné budovy s papírovými postavami v oknech a poté natočila video, na kterém ho zapálila a nechala shořet.

Video odsoudili přeživší i premiérka

Rodiny obětí a přeživší katastrofy vyjádřili nad videem pobouření a znechucení. Khadijah Mamudu, jehož matce a mladšímu bratrovi se podařilo 14. červnu 2017 před plameny uniknout, označil spálení modelu za „hanebný čin“.

Podobně se vyjádřila i britská premiérka Theresa Mayová, podle které je video „naprosto nepřijatelné“. Podle soudce Martina Moore-Bicka, který vede vyšetřování požáru Grenfell Tower, je video „šokující a znepokojující pro všechny strany“.

Není jasné, kdy bylo video natočeno, ale na sociální sítích se objevilo v době, kdy Britové si připomínají Noc Guye Fawkese. Ta se každoročně slaví 5. listopadu jako připomínka Spiknutí střelného prachu v roce 1605, kdy se spiklenci pokusili vyhodit do vzduchu britský parlament a přitom zavraždit krále Jakuba I. Svátek provázejí ohňostroje a zapalování ohňů.