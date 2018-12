Podle policie se jedná o záměrný čin prostřednictvím kterého chce neznámý pachatel ohrozit provoz. Současně je velmi složité odhalit, kdo zmíněné drony ovládá. "Pachatelé jsou velmi opatrní," uvedl Justin Burtenshaw, šéf policie.

Letiště přerušilo provoz nejprve ve 21. hodin místního času, protože byly nad letištěm spatřeny dva drony. Následně byl provoz krátce obnoven, ale o 45 minut později se opětovně drony objevily a provoz musel být zase zastaven. Dron se nad letištěm vyskytoval ještě ráno kolem sedmé hodiny a také odpoledne.

Passengers at London Gatwick face days of delays after drones stop flights https://t.co/hK4M04RiMu pic.twitter.com/SY8lRQiSGG