Londýnský Tulipán by mohl mást letový provoz. Odborníci varují před katastrofou

Odvážná konstrukce mrakodrapu, která by se mohla brzy stát dominantou britské metropole, má podle vedení londýnského letiště vážné nedostatky. Pohyblivá atrakce na vrcholku věže by mohla údajně zmást systém řízení letového provozu. Odbornící proto nyní nesouhlasí s plánovaným začátkem stavby v roce 2020. Informoval o tom server The Guardian.

Poslední architektonický záměr designera Normana Fostera, s poetickým názvem Tulipán, si vysloužil nelichotivou přezdívku podobně jako nedaleký mrakodrap 30 St Mary Axe, neformálně známý jako Okurka (Gherkin). Svým úzkým a podlouhlým tvarem připomíná Londýňanům takzvanou „coctail cornichon“ neboli koktejlovou okurku. Odborníci se však shodují, že má návrh Tulipánů vážné technické nedostatky, které mohou mít do budoucna až katastrofické následky. Architekt Foster totiž navrhl, že budou části horní prosklené věže mrakodrapu pohyblivé. To by mohlo podle expertů zmást systém řízení letového provozu a způsobit vážné komplikace. ČTĚTE TAKÉ: V Petrohradě vyrostl nejvyšší mrakodrap v Evropě. Měří téměř půl kilometru Stavba 305 metrů vysoké budovy tak nesmí být zahájena, dokud pověření odborníci neposoudí možnost dopadu na radarový systém letiště, které je vzdálené šest kilometrů. Pohyblivá část je atrakce podobná lanovce. V třímetrových skleněných koulích by se tak mohli návštěvníci vydat na osmiminutovou jízdu v eliptické smyčce kolem vrcholu věže. Mosty v oblacích Ve dvanáctipatrové prosklené bublině na betonovém „stonku“ budou restaurace, bary, galerie nebo „učebna v oblacích“. Zajímavostí jsou také „mosty v oblacích“, které mají být konstruované tak, aby na nich měl člověk pocit, že se vznáší ve vzduchu. Architekt, jako u všech svých projektů, také při plánování Tulipánu dbal na to, aby po sobě stavba zanechala pokud možno minimální ekologickou stopu. Znamená to snížené množství použitých materiálů, využití termoizolačních skel nebo optimalizovaný systém výstavby tak, aby se při ní snížila energetická spotřeba. Navrhovaný systém vytápění a chlazení interiéru pak nepočítá s využíváním energie fosilních paliv, neboť budova bude mít vlastní fotovoltaické články. ČTĚTE TAKÉ: Dubaj otevřela nový umělý ostrov. Zprovozní i nejvyšší vyhlídkové kolo světa Smyslem stavby je kromě jiného propagace Londýna jako města a také bezprostředního okolí, ovšem propagace bude zaměřena nejenom směrem ven k turistům, ale také „dovnitř” směrem k místním školám. V případě, že město projekt schválí, uvádějí architekti na svém webu, že se bude moci začít se stavbou již v roce 2020. Hotovo by pak mělo být o pět let později.

