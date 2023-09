Už 33 let hledá FBI obrazy z největší loupeže uměleckých děl v historii. Při ní se ztratila i tři Rembrandtova díla. Dekádu poté zase zmizel jeho slavný autoportrét. Rembrandt lupiče láká cenou maleb. Deník zločiny připomíná v dalším díle seriálu Největší loupeže umění.

Píše se rok 1990. Dva muži v uniformách policistů vchází o půl druhé ráno do muzea Isabelly Gardnerové v americkém Bostonu. Hlídač opomněl, že by měl ověřit důvěryhodnost hlídky na ústředně bostonské policie, a pouští je dovnitř.

Dvojice přichází k přepážce se slovy: „Pánové, tohle je přepadení.“ Zloději napadají přítomného hlídače a následně i druhého, který se vrací z obchůzky. Oba je v suterénu přivazují lepící páskou k potrubí.

Lupiči v osudnou noc ukradli 13 cenných uměleckých děl. Jednalo se o 11 obrazů, jednu vázu a bronzovou sošku orla jednoho z Napoleonových regimentů. Plátna vyřezali z pozlacených rámů. Celá akce trvala 81 minut. Hodnota uloupeného umění se dnes odhaduje na 500 milionů dolarů.

Mezi ukradenými obrazy byla i tři Rembrandtova díla. Bouře na moři Galilejském, autoportrét z jeho mladých let a Dáma a pán v černém.

Navždy ztraceny

Do vyšetřování se zapojila i FBI, agenty zavedlo třeba do Irska. Měli za to, že v loupeži má prsty teroristická organizace Irská republikánská armáda (IRA). „FBI byla v Irsku mnohokrát. Já sám jsem mluvil s bývalými členy IRA. Ti tvrdí, že je všeobecně známo, že obrazy byly pravděpodobně v rukou organizace,“ řekl holandský vyšetřovatel krádeží umění Arthur Brand. Oficiálně se to ale nikdy nepotvrdilo.

Vzhledem k drastickému způsobu, jakým zloději díla vzali, malby zřejmě nenechal ukrást žádný sběratel umění. Další teorie tedy pracuje s tím, že to byl někdo z amerického podsvětí. Mohla to být jedna z kriminálních organizací, která je chtěla vyměnit za propuštění mafiánských kápů.

Dodnes však vyšetřovatelé nedokázali najít ani pachatele ani artefakty, a to navzdory nabídce muzea, které přislíbilo 10 milionů dolarů za informaci vedoucí k objevení děl.

Veselé Vánoce

Boston nebyl jediné místo, kde se ztratily Rembrandtovy obrazy. Švédské národní muzeum ve Stockholmu dostalo v roce 2000 předčasný „vánoční dárek“. Dva dny před Štědrým večerem skupina lupičů přepadla stráž a z muzea si odnesla tři obrazy v celkové hodnotě 30 až 40 milionu dolarů.

Jednalo se o Rembrandtův autoportrét, Pierre-Auguste Renoirovu Konverzaci a Mladého Pařížana.

Okolo páté hodiny odpolední zločinci nastražili bomby do aut v nedalekých hotelech, aby odlákali pozornost policie. Strážím vyhrožovali samopaly a pistolemi. Při následné honičce házeli policejním autům pod kola hřebíky. Uprchnout se jim povedlo díky přistavené lodi.

Doplatili na drogy

Měsíc od loupeže kontaktoval policii právník zastupující zločineckou skupinu s požadavkem na několik milionů švédských korun. Policie však odmítla zaplatit a ještě v tom samém měsíci se rukám zákona povedlo chytit hlavy zločinu Alexandra Petrova a Stefana Nordströma.

Pátrání po obrazech tím ale neskončilo. Malbu Konverzace policisté našli až po dvou měsících od polapení prvních dvou ze šesti lupičů a to zcela náhodou při protidrogové razii. Zajistit zbylé dva obrazy trvalo ještě další 4 roky. Mladého Pařížana objevili v Los Angeles při vyšetřování členů bulharského gangu rovněž kvůli obchodu s drogami. Zatčený vůdce skupiny Boris Kostov při výslechu prozradil, že Rembrandtův autoportrét se nachází v Dánsku.

FBI začala spolupracovat s dánskými vyšetřovateli. Agent americké služby Robert K. Wittman v přestrojení vyhledal a zatknul prodejce posledního uloupeného obrazu. „Při takové práci se musíte snažit lhát co nejméně. Při rozpomínání mnoha lží se snadno prozradíte,“ popsal práci v utajení ve své knize K nezaplacení: Jak jsem v utajení zachraňoval ukradené poklady světa.

Lupiči se snažili malbu v hodnotě téměř 20 milionů dolarů prodat za 100 tisíc dolarů. Všichni pachatelé skončili za mřížemi, nejvyšší trest byl 8 let.

Rembrandtův život



Většina umělců v historii si musela na úspěch počkat dlouhá léta. Rembrandtův příběh je veskrze opačný. Slavným a zámožným se totiž stal už ve svých 20 letech. Peníze mu převrátily život vzhůru nohama.



Rembrandtův autoportrétZdroj: Wikimedia Commons, Rembrandt, volné díloTémata jeho maleb ovlivnilo studium na Latinské škole v Leidenu. Biblické texty tvořily velkou část učiva. Věnoval se malování historických, mytologických událostí a alegorických scén.



Bolest střídá utrpení



Se ženou Saskií měli čtyři potomky. První tři děti zesnuly do 2 měsíců od narození. Saskia zemřela na tuberkulózu zanedlouho po porodu syna Tita, který přežil do dospělosti.



Rembrandt pak začal žít se svojí služkou. Utrácel za umělecká díla, někdy přihazoval i na ta svá, což se mu stalo osudným. Již v padesáti byl na pokraji bankrotu. Musel prodat dům a veškeré cennosti. Velmi se za to styděl.



Na 40 autoportrétů, které namaloval, ilustrují fáze jeho osobního i uměleckého života. Šperky a drahé oblečení na pozdějších podobiznách střídá paleta a štětce.