Zahnat příšeru

Pokud člověk v době oslav lunárního nového roku zavítá do asijských zemí, měl by se připravit na záplavu červené či ohňostroje. „S lunárním Novým rokem se pojí řada lidových pověstí a tradic, z nichž ale vyčnívá mýtus o Nianovi. Legenda praví, že Nian byl zuřivý podvodní tvor s ostrými zuby a rohy. Každý lunární Silvestr se vyplazil na pevninu a zaútočil na blízkou vesnici. Při jedné takové příležitosti, když se vesničané vrhli do úkrytu, se objevil tajemný starý muž a trval na tom, že zůstane venku, přestože ho varovali před blížící se zkázou. K překvapení vesničanů starý muž a vesnice přežili zcela bez úhony,“ uvedla CNN.

V Singapuru přivítali lunární Nový rok úchvatnou dronovou show:

Onen muž Niana podle lidových rčení porazil tak, že si oblékl oblečení červené barvy, na domy zavěsil červené prapory a odpálil petardy či ohňostroj. Tyto kroky lidé dodržují dodnes a určují podobu novoročních oslav. Na množství budov tak lze i v současnosti vidět rudé bannery s nápisy nejčastěji v mandarínské čínštině, které mají jednak odehnat Niana, jednak obsahují přání pro nadcházející rok - často na nich bývají napsána slova jako Hodně štěstí, Mnoho zdraví či Šťastnou cestu. Samotné oslavy v ulicích pak znamenají množství světelných instalací a ohňostrojů.

Tradic ale Číňané dodržují mnohem více. Před Novým rokem například musí důkladně poklidit, a pak minimálně tři dny po Novém roku zase neuklízet, aby si nesmyli nebo nezametli štěstí. „Někteří lidé zase věří, že by si v první den nového roku neměli mýt nebo stříhat vlasy. Je to proto, že čínský symbol pro vlasy je také prvním písmenem slova prosperita. V tomto smyslu by pak umývání nebo stříhání vlasů mohlo znamenat odříznutí se od štěstí. Po celý první lunární měsíc by si také lidé neměli kupovat nové boty, neboť slovo pro boty zní v kantonštině jako slovo ztratit,“ vysvětlila CNN.

Co se jí na lunární Nový rok? tradičním pokrmem je ryba (yu)

Číňané rovněž připravují tradiční pudingy, respektive rýžové koláče (Nian gao/Nin gou)

dalším oblíbeným pokrmem jsou speciální knedlíčky (jiaozi), které mají tvar jako starověké čínské zlaté mince, a symbolizují bohatství

dlouhý život zase na novoroční tabuli symbolizují dlouhé nudle, které by strávníci při jezení neměli překusovat, ale pozřít je najednou v celé délce

konkrétní složení slavnostního stolu na lunární Nový rok se ale regionálně odlišuje Zdroj: CNN

Čínský Valentýn

Celkově by oslavy příchodu lunárního nového roku měly trvat patnáct dní. Závěr těch letošních tak připadá na 24. únor. Každý z oněch patnácti dní má svůj specifický význam a dodržují se při něm jiné tradice. Například přímo na Nový rok se rodiny setkávají a dávají si dárky, na třetí den po Novém roku by měli všichni lidé zamířit do chrámu.

Vrcholem je patnáctý den, známý jako Svátek lampionů. „Je vnímán jako začátek jara. Lidé rozsvěcují lampiony, které symbolizují konec temnoty a naději do nadcházejícího roku. Ve starověké čínské společnosti byl Svátek lampionů jediným dnem, kdy mohly mladé dívky vyjít ven, obdivovat lucerny a setkávat se s chlapci. I proto se mu říká čínský Valentýn,“ přiblížila CNN.

Oslavy lunárního Nového roku se od těch našich často liší. Podívejte se, jak svět vítal rok 2024:

Mnohá čínská města u příležitosti Svátku lampionů pořádají velké průvody či výstavy s lampiony či dramatické tance ohnivých draků.

Ty, kdo si v období oslav lunárního Nového roku plánují cestu do Asie, však kromě dechberoucích zážitků čeká také možné zdržení na tamních letištích či nádražích. Jak totiž připomněla CNN, na svátky míří mnozí Číňané zpět do své rodné země či rodných měst za rodinami a čísla týkající se počtu cestujících tak trhají rekordy. Čínské úřady například odhadly, že v den Nového roku, tedy v sobotu 10. února, vykonali obyvatelé země dohromady celkem devět miliard cest.