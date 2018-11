Británie je znechucena. Lupiči přepadli 98letého veterána, bojuje o život

Bankovnictví a finanční služby - Bankovnictví a finanční služby Specialista financí 22 500 Kč

Zprostředkovatelé finančních transakcí a finanční makléři Specialista prodeje. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 22500 kč, mzda max. 40000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: První kontakt se zaměstnavatelem e-mailem., , Detailní popis pozice:, * Telefonický kontakt POUZE se stávajícími zákazníky naší společnosti nebo se zákazníky, kteří si od nás kontakt sami vyžádali (!!!NEJEDNÁ SE O OSLOVOVÁNÍ STUDENÝCH KONTAKTŮ!!!). , * Podporovat marketingové kampaně a to výhradně se zákazníky naší společnosti. , * Zaznamenávat jednotlivé hovory v interním systému. , * Budovat dobré jméno společnosti při komunikaci nejen se zákazníky. , * Navrhovat změny, které povedou k optimalizaci stávajících procesů., , Požadujeme", * Komunikace je Tvou silnou stránkou a dokážeš jednat na úrovni ve všech situacích. , * Pochlubíš se min. maturitním vysvědčením bez specifikace oboru. , * Umíš pracovat s Outlookem a základní počítačové dovednosti Ti nejsou cizí. , * Jsi pozitivní, odvážný/á, umíš jednat pohotově a vždy maximálně profesionálně a uctivě. , * V práci je pro Tebe číslo jedna zákazník a jeho potřeby; baví Tě komunikovat s lidmi., * Jsi nadšenec a do práce chceš chodit s úsměvem; dokážeš s námi táhnout za jeden provaz a nebojíš se zodpovědnosti., , Zaměstnanecké výhody:, , flexibilní pracovní doba, 25 dnů dovolené, sick days, čaj a kávu v kanceláři, stravenky….. Pracoviště: Provident financial s.r.o., masarykova, Masarykova, č.p. 409, 602 00 Brno 2. Informace: Kateřina Zvejška, +420 601 222 004.